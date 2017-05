Mercato - Real Madrid : Le Real s'offre une pépite

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Vinicius Junior, la nouvelle pépite du football auriverde, a trouvé un accord avec le Real Madrid. En concurrence avec le FC Barcelone pour faire signer le joueur, le club madrilène aurait proposé 45 millions d'euros à Flamengo pour convaincre le club de lui céder son joyau.

Le Real commence son marché



Champion d’Espagne et en finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid prépare tout de même une intersaison agitée. L’été dernier la Casa Blanca n’avait pas pu recruter après avoir été sanctionné par la FIFA pour des irrégularités dans des transferts de joueurs mineurs. Elle compte bien se rattraper cet été et a déjà bouclé un dossier avec la venue du Brésilien Vinicius Junior.

17 minutes en pro



Vinicius Junior ? 16 ans, 17 minutes en pro et 45 millions d'euros. Trois chiffres qui résument la nouvelle star brésilienne qui rejoindra donc Real Madrid. Le jeune footballeur, déjà comparé à Neymar, a fait ses débuts avec Flamengo le 13 mai dernier, en remplaçant l'un de ses coéquipiers à la 82ème minute dans un match contre l'Atlético Mineiro. Il a en tout joué 17 minutes avec Flamengo au sein du championnat brésilien.

Sur la pelouse de Bernabeu en 2019?



Le club a officialisé la signature de sa nouvelle perle dans un communiqué de presse : "Le Real Madrid et Flamengo ont accepté le transfert des droits du joueur Vinicius Junior à partir du mois de juillet 2018 (ndlr : quand il aura 18 ans). Le joueur restera dans son club actuel jusqu’en juillet 2019, mais pourra jouer avant avec le Real Madrid si les deux clubs sont d’accord." Le jeune crack s'est distingué en 2015 en remportant le Championnat Sud-Américain des moins de 15 ans, disputé en Colombie. Il y a inscrit 6 buts. En mars dernier, il a gagné la même compétition chez les moins de 17 ans au Chili, et y a été élu meilleur joueur et meilleur buteur, avec 7 réalisations.

Real Madrid - Zidane : "Je vis un truc de fou !"