Mercato Real Madrid : Cristiano Ronaldo s'explique sur un éventuel retour à Manchester United

Considéré comme un des meilleurs joueurs de la planète, Cristiano Ronaldo brise tous les records avec le Real Madrid. Pourtant, le Portugais est nostalgique de ses années passées à Manchester United, et n'écarte pas un retour en Premier League.

Voilà une information qui redonnera de l'espoir aux supporteurs de Manchester United. Après avoir passé six saisons chez les Red Devils, pour 118 buts inscrits en 291 matches, Cristiano Ronaldo pourrait un jour revenir à Manchester. Dans un entretien accordé au Daily Mirror, il n'a en tout cas pas fermé la porte à un éventuel retour.

« En football, on ne sait jamais »

Dimanche, dans le cadre de la Champions Cup, le Real Madrid de Cristiano Ronaldo a défié Manchester United, ancien club de la star portugaise. CR7 a joué 20 minutes, assez pour réveiller en lui quelques souvenir. Dans un entretien accordé au Daily Mirror, Cristiano Ronaldo a expliqué qu'il pourrait un jour revenir chez les Red Devils : « Bien sûr, Manchester était un de mes clubs préférés. Chacun sait qu'à chaque fois que je parle du Real Madrid, je devrais parler de Manchester United, je m'y suis beaucoup plu. J'avais 18 ans, j'ai tout gagné là-bas. Les gens me considéraient comme un dieu, j'appréciais beaucoup, et dans le futur, personne ne sait. J'apprécie ce club, pour moi c'est un des meilleurs clubs au monde et j'ai de la passion pour ce club. »

.@WayneRooney y @Cristiano en Michigan #mutour pic.twitter.com/lRvLuLOfEr — Manchester United (@ManUtd_Es) 2 Août 2014

S'il n'a pas affirmé avec certitude qu'il reviendrait un jour à Manchester United, Cristiano Ronaldo a laissé planer le doute : « Je suis encore en contact avec certains joueurs de Manchester United, car quand je jouais là-bas, j'ai créé de bonnes relations avec tout le monde, pas qu'avec les joueurs, mais tout le staff, et ils étaient comme ma deuxième famille. Je n'oublierai donc jamais que les gens m'ont bien traité là-bas. J'aime Manchester. Revenir un jour ? Je ne sais pas, on ne sait jamais. En football, on ne sait jamais. »

Cristiano Ronaldo a déclaré qu'il n'était pas contre de revenir un jour à Manchester United ! pic.twitter.com/jWNqkrdhRY — Instant Foot (@Instant_Foot) 2 Août 2014

« Je suis heureux au Real Madrid »

Si Cristiano Ronaldo vient un jour à retourner à Manchester United, ce n'est en aucun cas parce qu'il se sent mal à Madrid. Bien au contraire, et malgré des rumeurs qui ont circulé il y a quelques mois, le Portugais se sent en Espagne comme chez lui : « Bien sûr, je suis heureux au Real Madrid, c'est chez moi, c'est mon club. Mais Manchester m'a traité de manière incroyable, alors on ne sait jamais. »

Cristiano Ronaldo avait été transféré au Real Madrid à l'été 2009, contre 94 millions d'euros. Il est lié à la Maison Blanche jusqu'en 2018. A cette date, il aura 33 ans.