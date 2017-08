Mercato : Real Madrid - Isco, Asensio, Varane, Carvajal, Marcelo, Benzema, le Real lance l'opération "blindage"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Opération stabilité au Real Madrid. Vainqueur de sept titres an un an et demi, le club espagnol est en train de revivre une époque phare, en premier lieu sur l’échelon européen avec le gain de trois Ligue des champions en quatre saisons. C’est grâce à cette stabilité retrouvée sur tous les plans qu’il aurait décidé de blinder sa future colonne vertébrale et d’assurer une continuité totale à son effectif.





Selon les informations du quotidien Marca, le club espagnol devrait annoncer très rapidement les prolongations de contrat de six joueurs : Isco, Marco Asensio, Raphaël Varane, Daniel Carvajal, Marcelo et Karim Benzema. Aujourd’hui considérés comme intouchables et indiscutables en équipe première, ces six joueurs vont surtout constituer le futur proche (Benzema et Marcelo) et lointain du club madrilène. Les accords avec les joueurs seraient en tous cas actés.





Cette série de prolongations ne serait absolument pas une révolution au sein de l’institution madrilène qui effectue chaque saison une campagne express de renouvellements de bails. Lors de la première partie de l’exercice 2016-2017, le Real avait successivement prolongé Cristiano Ronaldo, Gareth bale, Toni Kroos et Luka Modric.













Karim Benzema - 29 ans





Fin contrat : 2018 / Nouveau contrat : 2021





Recruté à l’été 2009, en compagnie de Cristiano Ronaldo, par un Florentino Pérez de retour aux affaires au Real Madrid, le Français est devenu au fil des années un joueur indispensable par sa verticalité et son sens du collectif. Sous contrat jusqu’en 2018, le Français va lui aussi continuer l’aventure. Un nouveau contrat de 4 ans va lui être proposé.





Marcelo - 29 ans





Fin de contrat : 2020 / Nouveau contrat : 2022





Le Brésilien, vice-capitaine, devrait prolonger jusqu’en 2022. Ce qui l’emmènerait vers une fin de carrière au Real, à l’âge de 34 ans. Indiscutable, le latéral gauche est le cadre par excellence dans ce Real où il fait figure de vétéran par son âge (29 ans) et son statut de plus ancien de l’effectif. Il pourrait boucler 15 saisons à la Casa Blanca à la fin de ce nouveau contrat.





Daniel Carvajal - 25 ans





Fin de contrat : 2020 / Nouveau contrat : 2022





Devenu lui aussi absolument indéboulonnable sur le côté droit de la défense, l’international espagnol va prolonger son bail de deux saisons supplémentaires jusqu’en 2022.





Raphaël Varane - 24 ans





Fin de contrat : 2020 / Nouveau contrat : 2022





Au Real depuis l’été 2011, l’international français va lui aussi prolonger l’aventure de deux saisons supplémentaires. Il avait prolongé son contrat une première fois jusqu’en 2020 en 2014. Lui aussi ira jusqu’en 2022. A la fin de son contrat, il aura 29 ans.





Isco - 25 ans





Fin contrat : 2018 / Nouveau contrat : 2023





Sous contrat jusqu’en 2018, le meneur de jeu devrait prolonger son bail jusqu’en 2023. Marca évoque une clause de départ qui serait d’une valeur de 700 millions d’euros.





Marco Asensio - 21 ans





Fin contrat : 2023 / Nouveau contrat : 2023 (augmentation de salaire, nouvelle clause de départ)





Acheté lors de l’été 2015 par le Real, la parle de la cantera du RCD Mallorca est en train de devenir le joueur absolu de demain dans l’effectif du Real. Prolongé au début de l’été jusqu’en 2023, il va signer un nouveau bail qui va lui assurer un salaire beaucoup plus élevé. Il aura surtout une clause de départ qui devrait atteindre les 500 millions d’euros.