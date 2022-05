Mercato Real Madrid : Karim Benzema à Manchester United, est-ce possible ?

La semaine dernière, la presse anglaise annonçait une offre de Manchester United pour recruter Karim Benzema. Voir le Français quitter le Real Madrid cet été est-il possible ?

Auteur d’une saison de bonne facture avec le Real Madrid - 22 buts et 10 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues –

Karim Benzema#39;s agent quashes Manchester United link, says he wants to retire at Real Madrid http://t.co/poRKszjSPV pic.twitter.com/fl0Vrz6RXL dash; Sky Sports Football (@SkyFootball) 7 Juin 2015

Cristiano Ronaldo à la place de Karim Benzema ?

Le message de l’agent de Benzema est clair : il se sent bien à Madrid et n’a pas l’intention de quitter le club. Il a d’ailleurs prolongé jusqu’en 2019. Pourtant, il pourrait y être contraint. Rafael Benitez souhaiterait faire évoluer Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque merengue, à la place de Karim Benzema. Son plan B serait de recruter Sergio Agüero. Avec ce beau monde, le Français pourrait bénéficier d’un temps de jeu largement moins conséquent.



Dans l’affaire, le seul décideur semble être Florentino Perez, le président du Real Madrid. L’homme fort de la Maison Blanche a annoncé qu’il y aurait du changement, et après avoir licencié Carlo Ancelotti, il pourrait bien sacrifier quelques joueurs. Cependant, comme l'expliquait Téléfoot dimanche dernier, Karim Benzema devrait rester au Real Madrid.