Mercato du Real Madrid : les news sur Bale, Guerreiro et Lozano !

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Comme à son habitude le Real Madrid fait l’actu sur le marché des transferts. Rayon arrivées on parle du portugais Raphael Guerreiro et les merengue se sont mis sur le dossier du mexicain Lozano. Enfin côté départ, grosse mise au point de l’agent de Gareth Bale.





Le Real Madrid va donc forcément changer de visage l’an prochain avec l’arrivée de Julen Lopetegui et le départ de Zinedine Zidane. La première question demeure de savoir ce qui restera de la fameuse BBC, puisqu’outre CR7 et Benzema, Gareth Bale pourrait aussi avoir des envies de départ. L’agent du joueur gallois a émis publiquement une sévère mise au point envers les dirigeants madrilènes. Dans un entretien à Sky Sport, Jonathan Barnett a déclaré : « « Je pense que nous devons discuter avec le Real Madrid et voir où cela va nous mener. Il veut vivre une meilleure année que celle qu’il a vécu la saison passée. Il veut jouer plus et c’est primordial pour lui. Je pense qu’il est l’un des trois ou quatre meilleurs joueurs au monde. Quelqu’un de ce niveau doit jouer. » Certes le joueur et sa famille apprécient la vie en Espagne, mais en attendant une clarification sur les intentions de Lopetegui, Manchester United se serait déjà mis sur les rangs pour recruter l’attaquant.





Lozano et Guerreiro vers la maison blanche ?

Autre dossier chaud, celui du mexicain HIrving Lozano buteur face à l’Allemagne en coupe du monde. Le joueur de 22 ans attise toutes les convoitises. Et celles du Real, particulièrement. Mais attention, il y a du monde sur le dossier : le Barça et plus récemment la Juventus Turin se seraient lancés sur la piste du joueur du PSV Eindhoven. On parle pour l’instant d’un transfert à plus de 25 millions d’euros. Voire plus si le jeune mexicain venait à flamber encore davantage en Russie.





Enfin, l’arrière gauche de la sélection portugaise, Raphael Guerreiro pourrait rejoindre son capitaine Cristiano Ronaldo à Madrid. Le joueur formé à Caen intéresse le Real Madrid selon le quotidien allemand BIld. Le Paris Saint Germain intéressé voit donc une forte concurrence arriver sur ce dossier. Reste à savoir si le Borussia Dortmund sera vendeur de son latéral. Et si oui, à combien ?