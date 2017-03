Mercato : le Real Madrid veut plus que jamais De Gea, Casillas courtisé par l'OM, Belotti veut rester au Torino

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le Real veut enfin s'offrir De Gea

Difficile de l'ignorer : cela fait des années que le Real Madrid courtise David De Gea. Le gardien de but de Manchester United et de la sélection espagnole est vu, par les dirigeants madrilènes, comme le véritable successeur d'Iker Casillas dans la cage des Merengue. En 2015, le Real avait échoué à recruter le dernier rempart à quelques minutes près, dans l'ultime ligne droite du mercato d'été. Pour 2017, la Maison Blanche ne veut pas rater son coup. Le quotidien AS affirme que le Real revient une nouvelle fois à la charge. Zinedine Zidane apprécie le profil de l'Espagnol, et Keylor Navas est très critiqué cette saison à Madrid. Reste encore à convaincre MU de lâcher De Gea, l'un des meilleurs gardiens du monde.

Baromètre Téléfoot : 75% de chances de voir De Gea rejoindre le Real Madrid cet été

A force d'insister, cela va bien finir par passer pour le Real. Bien que formé à l'Atlético de Madrid, David De Gea semble programmé depuis des années pour le Real. Le rendez-vous raté de 2015 a été difficile à avaler pour les Merengue. Cette fois, ils ne veulent pas se manquer, surtout s'il faut remplacer Keylor Navas.

Marseille sur la piste Casillas

La presse portugaise a repris une information parue dans le Diari de Girona, un quotidien catalan : l'Olympique de Marseille aurait approché Iker Casillas, le gardien de but du FC Porto. Andoni Zubizareta, le directeur sportif phocéen, serait lui-même entré en contact avec l'ancien portier du Real Madrid (725 matches), qui évolue avec les Dragons depuis bientôt deux saisons. L'OM lui proposerait un contrat de deux ans. A bientôt 36 ans, Casillas a le choix : il peut relever le défi marseillais, où il succéderait à Yohann Pelé, ou il peut continuer à Porto, où ses 30 matches déjà disputés cette saison lui permettent d'activer automatiquement une année en plus au Portugal selon A Bola.

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Casillas rejoindre Marseille cet été

L'OM version Frank McCourt des ambitions pour la saison prochaine. Et l'OM apprécie les joueurs d'expérience comme Casillas (en atteste le recrutement récent de Patrice Evra pour un bail court). Ils ont le bon profil pour lancer le "OM Champions Project". Mais il ne sera pas facile d'aller chercher Iker Casillas, performant à Porto où il joue le titre national et la Ligue des champions. Se laissera-t-il convaincre ? Sans oublier que Marseille garde un oeil sur Steve Mandanda.

Andrea Belotti est très attaché au Torino

Après deux saisons très prometteuses, Andrea Belotti explose cette année avec le Torino. Auteur de 22 buts en 26 rencontres jusqu'à présent, l'attaquant italien plane au sommet du classement des buteurs de Serie A devant notamment Edin Dzeko, Mauro Icardi, Dries Mertens et Gonzalo Higuain. Naturellement, les clubs intéressés par ses services se manifestent, notamment en Premier League où Arsenal, Chelsea et Manchester United sont sur les rangs (les Gunners seraient en pôle). Il faudra toutefois beaucoup de pourparlers pour inciter Belotti à s'envoler pour l'Angleterre. Au quotidien Tuttosport, l'international transalpin a déclaré sa flamme à son club : "Je veux rester au Toro". Performant lors de la victoire de l'Italie contre l'Albanie 2-0 en éliminatoires du Mondial 2018 à Palerme (où il a joué avant de rejoindre le Torino en 2015), Andrea Belotti a dédié cette belle soirée "à ses fans".

Baromètre Téléfoot : 65% de chances de voir Belotti quitter le Torino cet été Andrea Belotti aime le Toro, mais le Toro peut-il refuser une offre qui ne se refuse pas ? Les clubs de Premier League ont des moyens financiers colossaux, et Arsenal, très intéressé par le profil de Belotti, n'hésitera pas à investir à nouveau, comme il l'a fait ces dernières saisons pour Özil, Sanchez et Xhaka. Belotti peut être le prochain buteur des Gunners, surtout si Sanchez quitte Londres. Et si Arsenal ou un autre club est prêt à mettre le paquet pour l'attaquant italien, pas sûr que le Torino puisse chérir encore longtemps sa pépite.