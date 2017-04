Mercato : le Real veut garder Ramos, D. Costa se rapproche de la Chine, Chelsea toujours sur Nainggolan

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le Real Madrid propose une nouvelle prolongation de contrat à son capitaine Sergio Ramos. Les rumeurs envoyant Diego Costa en Chinese Super League se font de plus en plus pressantes. Radja Naiggolan, lui, plaît toujours autant à Chelsea. Voici les rumeurs transferts du 21 avril.

Le Real Madrid avec Sergio Ramos jusqu'en 2021 ?

Arrivé en 2005 au Real Madrid à l'âge de 19 ans, porteur du n°4 qui était celui de Fernando Hierro, Sergio Ramos est le joueur le plus ancien de l'effectif des Merengue. Il en est également le capitaine. Avec les années, le talentueux défenseur est devenu une icône pour le club. Adepte des buts de la dernière seconde, sauveur du Real à maintes reprises et notamment en finale de la Ligue des champions 2014, Sergio Ramos est le roi adulé par les fans madrilènes. Et ça devrait continuer ainsi encore pas mal de temps. D'après les informations du quotidien AS, les dirigeants du Real veulent prolonger d'un an le bail de l'Espagnol, et le porter ainsi jusqu'à 2021.

Le Baromètre Téléfoot : 99% de chances que Sergio Ramos prolonge avec le Real Madrid

Y a-t-il vraiment besoin de peser le pour et le contre ? Ramos et le Real, c'est une histoire forte entre l'un des meilleurs défenseurs du monde et l'un des meilleurs clubs du monde. L'Espagnol n'a aucune raison de vouloir s'en aller. A 31 ans, il est toujours au top, et c'est parti pour durer. Les adversaires du Real vont devoir faire avec lui pendant encore longtemps. Et même si Sergio Ramos a débuté au FC Séville, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui avec le maillot d'un autre club.

Le Tianjin Quanjian ne lâche pas Diego Costa

Depuis quelques mois, les rumeurs sur un possible départ de Diego Costa vers la Chine se multiplient. Lors des deux derniers mercatos, l'Espagnol a failli plier bagages et quitter Chelsea. Il est toujours Blues et n'a pas perdu ses habitudes de buteur (même s'il est un peu moins prolifique ces dernières semaines). Mais cet été, l'histoire entre Diego Costa et Chelsea va peut-être prendre fin. Les médias chinois affirment que le propriétaire du Tianjin Quanjian a l'intention de formuler une grosse offre pour attirer l'attaquant de 28 ans en Chinese Super League. Shu Yuhui, le propriétaire, a déjà fait venir Alex Witsel, Alexandre Pato, ainsi que Fabio Cannavaro au poste d'entraîneur. D'après le Daily Mail, le dirigeant a déclare : "Les meilleurs joueurs veulent rejoindre des clubs comme le Bayern Munich ou le Real Madrid. Les joueurs que nous visons sont aussi demandés par ces clubs, donc nous devons payer plus."

Le Baromètre Téléfoot : 80% de chances que Diego Costa signe au Tianjin Quanjian cet été



Fin mars, Téléfoot indiquait que Diego Costa, bien que courtisé par l'Olympique de Marseille et l'Atlético de Madrid, devrait privilégier un avenir en Chine s'il devait quitter Chelsea. Cette tendance se confirme. Les Blues cherchent à recruter un attaquant de haut niveau et multiplient les pistes : Alvaro Morata (Real Madrid), Alexis Sanchez (Arsenal), Romelu Lukaku (Everton, ex-Chelsea)... Rien n'est assuré, mais l'aventure Chelsea-Costa semble vivre ses dernières semaines.

John Terry a la cote

A 36 ans, John Terry intéresse toujours du monde en Angleterre. Le futur ex-joueur de Chelsea va se chercher un nouveau club cet été. Et il s'avère que les formations intéressées sont nombreuses en Premier League. Bournemouth est sur les rangs, mais pas seulement. Slaven Bilic, l'entraîneur de West Ham, a confié être "un grand admirateur" de John Terry. Le défenseur peut-il être recruté ? "On verra", a répondu le Croate, qui a ajouté : "Nous sommes bien fournis à ce poste, nous avons de la qualité et de l'expérience, mais nous allons voir. Il ne vaut jamais dire jamais". L'Evening Standard indique que Paul Clement, l'entraîneur de Swansea, serait partant pour engager Terry si les Swans se maintiennent.

Le Baromètre Téléfoot : 75% de chances que John Terry signe dans un club de Premier League cet été



L'âge n'est pas une limite en Premier League. Si un entraîneur a confiance en un joueur, ce dernier joue. John Terry, malgré sa saison très restreinte et ses 36 bougies, garde une certaine valeur dans le championnat d'Angleterre. Sans doute que cela pèsera dans la balance quand il faudra choisir entre une destination proche et une destination dans un pays lointain comme la Chine, les Etats-Unis, les Emirats arabes unis ou l'Australie, entre autres.

Chelsea veut Radja Nainggolan

En octobre dernier, Radja Nainggolan a prolongé son contrat avec l'AS Rome jusqu'en 2020, et ce malgré la cour pressante de Chelsea durant l'été 2016. Mais cette prolongation n'est pas gage de sécurité absolue. Selon Tuttomercato, le Belge plaît toujours aux Blues, et les dirigeants romains étudieraient une offre alléchante. Chelsea proposerait 40 millions d'euros pour le "Ninja" des Giallorossi.

Le Baromètre Téléfoot : 50% de chances que Radja Nainggolan signe à Chelsea cet été

Quand Chelsea a un joueur en tête, il ne lâche pas facilement. Mais Radja Nainggolan aime la Roma, et cette dernière le lui rend bien. Le Belge s'épanouit en Serie A. Son niveau pourrait lui permettre de goûter à un niveau plus élevé encore, et à ce titre, le Chelsea d'Antonio Conte ne manque pas d'arguments. Pas sûr que cela suffise. Tout dépend de la volonté profonde du Diable rouge, ainsi que de l'offre financière de Chelsea.