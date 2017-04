Mercato : Robert Lewandowski ne signera pas au Real Madrid selon Karl-Heinz Rummenigge

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Avant le quart de finale de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid, mercredi, à 20h45, Karl-Heinz Rummenigge, président du directoire du Bayern Munich, a accordé un entretien au quotidien espagnol As. Le dirigeant bavarois y évoque notamment l'avenir de son buteur vedette : Robert Lewandowski.



Un buteur prolifique

En 2014, le Bayern Munich frappait un grand coup sur le marché des transferts en recrutant l'attaquant polonais Robert lewandowski pour… 0 euro. Le joueur était en effet en fin de contrat avec le Borussia Dortmund.

Depuis son arrivée à Munich, « Bobek » fait trembler les filets : 105 buts en 140 matches dont 38 en 40 apparitions cette saison. Autant dire que le joueur suscite les convoitises et le club espagnol du Real Madrid le désire depuis plusieurs saisons.

Le démenti de Rummenigge

Mais pour Karl-Heinz Rummenigge, Lewandowski n'est pas dans le viseur du Real Madrid et dément l'intérêt de Florentino Pérez, le président madrilène, pour son joueur : « La première chose, c'est que Florentino Pérez n'a jamais prononcé son nom, la seconde c'est que nous savons tous les deux ce qui est possible », a-t-il déclaré à As.

Rummenigge précise ensuite sa pensée : « Pérez sait que nous n'allons pas vendre des joueurs dont nous ne voulons pas nous séparer. À Madrid, c'est pareil. Les clubs de l'élite européenne se respectent et savent ce qui est possible. Il y a deux ans, nous leur avons vendu Kroos et eux nous ont vendu Xabi Alonso, un échange de joueurs des plus satisfaisants. »

Un Ballon d'or pour Lewandowski ?

Enfin, quand le journaliste de As demande à Rummenigge si Lewandowski mérite de gagner le Ballon d'or, le boss du Bayern, répond par l'affirmative : « Pour cela, vous devez faire une année exceptionnelle. C'est ce qu'a fait Cristiano Ronaldo en 2016 : il a remporté la Ligue des champions, avec le real Madrid, est devenu le meilleur buteur de l'histoire de son club et a gagné l'Euro avec le Portugal. Robert (Lewandowski) est en train de faire une très grande année et elle est loin d'être terminée. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il aspire à gagner ce trophée ».

Rendez-vous à la fin de l'année pour voir si Lewandowski aura atteint son objectif et s'il joue toujours avec le Bayern Munich.

