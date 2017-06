Mercato : Selon Il Gionarle le PSG est sur un prodige de 18 ans

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Malgré la présence de deux gardiens de qualité avec Areola et Trapp, le PSG voudrait se renforcer dans les buts lors du Mercato. Et c’est du côté de l’Italie que le club de la capitale regarde…

Pour le moment c’est calme du côté du Paris Saint-germain, mais cela ne pourrait pas le rester longtemps. Les vainqueurs de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue ont perdu leur titre de champion et n’ont pas réussi à approcher le dernier carré de la Ligue des Champions. Pour y remédier, le Mercato devrait être agité, à commencer par le poste de gardien où la presse italienne annonce l’intérêt du PSG pour Gianluigi Donnarumma.





40 millions pour Donnarumma ?

Son nom n’est pas encore familier pour tous les amateurs de football. Après tout il n’a fini que sixième de la Serie A avec le Milan AC cette saison. Mais on vous conseille de retenir le nom de Gianluigi Donnarumma. Parce qu’à seulement 18 ans, le gardien de but italien impressionne par sa maturité et ses capacités physiques.

Rien d’étonnant donc à ce que les plus grands clubs européens gardent un œil sur lui. D’ailleurs, le PSG se serait récemment mêlé à la lutte pour le recruter selon Sky Sport et le quotidien transalpin Il Giornale et Antero Henrique, le nouveau directeur sportif du PSG se rendrait même à Milan ce lundi pour négocier ce transfert, qui toujours selon les journalistes italiens serait à hauteur de 40 millions d’euros. Et pour faciliter les discussions, Krychowiak pourrait faire le chemin inverse.





Le chantage du Milan AC

Mais recruter Donnarumma ne sera pas chose aisée. Malgré la saison moyenne du Milan qui se qualifie malgré tout pour la Ligue Europa, le portier lombard a réalisé 12 clean sheets (matches sans prendre de buts) sur ses 38 titularisations. Du coup, avec ces performances à son jeune âge, il intéresse de nombreux clubs comme le Real Madrid, dont le gardien, Keylor Navas a 30 ans, la Juventus Turin qui réfléchit à l’après Buffon, et Manchester United qui n’est pas sûr de garder De Gea.

Et bien sûr il n’est pas exclu que le jeune international reste à Milan encore une année, d’autant plus que ces dernières semaines des rumeurs dans la presse italienne d’un « chantage » des dirigeants lombards envers Donnarumma : s’il ne prolongeait pas son contrat, il ne disputerait pas la moindre minute la saison prochaine. Les négociations vont donc s’avérer difficiles pour ce jeune prodige.





La première sélection de Gianluigi Donnarumma avec l'Italie contre la France !