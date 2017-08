Mercato - Seri s'éloigne de Barcelone, le PSG aurait fait une offre pour Reina, Tuchel pourrait remplacer Conte à Chelsea : le bulletin transferts de mercredi

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Seri, la piste Barcelone se refroidit





Jean Michaël Seri va-t-il aller au FC Barcelone ? Interrogé sur son futur, après la défaite de Nice face au Napoli, mardi soir (0-2) en barrage retour de C1, le milieu de terrain a assuré qu’il n’avait pas disputé son dernier match avec l’OGCN.





"Non, ce n'était pas mon dernier match avec Nice, je serai à Amiens samedi", a-t-il annoncé lors de son passage en zone mixte. "Barcelone? Je n'en sais pas beaucoup, j'ai dit à tout le monde de me laisser me concentrer sur l'objectif, qui était aujourd'hui de se concentrer sur la Ligue des champions et, après, on verra si je pars ou je reste."





Quelques heures après ces déclarations, le quotidien El Mundo Deportivo a semble-t-il changé sa une, passant d’une possible arrivée du Niçois à un non catégorique. Le média catalan s’est justifié en expliquant que ce revirement de situation est à l’origine du staff technique du club catalan. Le joueur n’entrerait pas dans leurs plans.





L’information d’El Mundo Deportivo a été confirmée par plusieurs médias dont la radio catalane, RAC1, par l’intermédiaire de Gerard Romero.













Le PSG sur Reina ? (Sky Italia)

Selon les informations de Sky Italia, le Paris Saint-Germain aurait transmis une offre de 7 millions d'euros au Napoli pour son gardien Pepe Reina.

Selon le média italien, le PSG offrirait un contrat de 3,5 millions d'euros annuels au portier catalan qui fêtera ses 35 ans le 31 août prochain.





Tuchel pour remplacer Conte ?





Selon les informations de Sport Bild, Chelsea réfléchirait sérieusement à se séparer de son entraîneur Antonio Conte, dont les relations avec le board du club se serait sérieusement détériorées depuis le début de la saison.





En cas de départ du technicien italien, Thomas Tuchel, remercié par le Borussia Dortmund à la fin de la saison dernière pour les mêmes raisons, serait le favori pour lui succéder.













Joao Cancelo signe à l’Inter Milan





L’international portugais s’est engagé pour une saison en prêt à l’Inter Milan. Son arrivée s’accompagne d’une option d’achat non-obligatoire. Selon la presse locale de Valence, elle serait fixée à 40 millions d’euros.













Kalinic signe à Milan





Discret depuis la mi-juillet et sa première grosse vague d’achats, le club lombard a officialisé l’arrivée de Nikola Kalinic en attaque.





L’international croate a signé un contrat de 4 ans avec le Milan où il portera le N.7.













Eder quitte Lille pour la Russie





L’attaquant du LOSC, qui n’entrait pas dans les plans de Marcelo Bielsa, a été prêté une saison au Lokomotiv Moscou. Ce prêt est accompagné d'une option d'achat.