Mercato : Seri vers le Barça, l'OM pense à Aboubakar et Verratti bientôt prolongé

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le Barça qui lorgne sur Seri, l'OM qui pourrait jeter son dévolu sur Aboubakar et Verratti qui prolongerait à Paris : voici les dernières informations du mercato.





Seri vers le Barça

On attend Philippe Coutinho et/ou Ousmane Dembélé au FC Barcelone ces jours prochains mais la future recrue des Blaugrana sera peut-être Jean-Michaël Seri. Malgré le transfert de Paulinho, les dirigeants catalans pourraient mettre les 40 millions d'euros de la clause non-officielle du milieu de terrain des Aiglons. C'est en tout cas ce qu'avance el Mundo Deportivo. Récemment, Xavi ne tarissait pas d'éloges sur l'Ivoirien.



L'OM pense à Aboubakar

L'Olympique de Marseille est toujours en quête de son attaquant de pointe pour porter son projet ambitieux. Il y a eu les rumeurs Giroud et Bacca, désormais au point mort, et maintenant, on parle de Vincent Aboubakar. Selon l'Equipe, les Phocéens ont contacté le FC Porto au sujet de l'ancien joueur de Lorient, dont les caractéristiques semblent être dans les clous de ce que recherche Rudi Garcia. Le prix pourrait atteindre 18 millions d'euros.





Verratti bientôt prolongé ?

Alors qu'on a bien failli assister au départ de Marco Verratti du PSG, l'arrivée de Neymar dans la capitale a dû convaincre l'Italien de rester. Si bien que nous sommes désormais plus proches d'une prolongation de contrat, la cinquième pour le milieu de terrain. D'après le Parisien, le Hibou verrait alors ses émoluments passer de 810 000 à 1 million d'euros par mois. Pour le moment, il est lié au PSG jusque 2021.