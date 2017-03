Mercato : Séville toujours sur Ben Arfa, le Barça piste Coutinho, Mourinho pense à James Rodriguez, Verratti évoque son avenir

Par Silvestro DE CARO | Ecrit pour TF1 |

Le FC Séville pousse toujours pour recruter Hatem Ben Arfa, Marco Verratti en dit plus sur son avenir, José Mourinho piste James Rodriguez pour Manchester United, le FC Barcelone n’oublie pas Philippe Coutinho… Découvrez toutes les informations et rumeurs mercato de ce lundi 27 mars.

Après un weekend bien rempli sur la planète football, retour à l’actualité mercato ce lundi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est toute aussi chargée. Au programme du jour : Ben Arfa, Coutinho, James Rodriguez et Verratti !

Ben Arfa vers Séville ?

Mécontent de son faible temps de jeu au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux afin de bénéficier de plus de temps de jeu. Venu aux renseignements cet été pour le recruter alors qu’il jouait encore à Nice, le FC Séville pourrait retenter sa chance dans quelques mois. Selon l’Estadio Deportivo, le club andalou suivrait toujours avec attention le Français. Fenerbahçe n’aurait pas non plus oublié le joueur du PSG selon Fotomac.

Baromètre Téléfoot : 60% de chances de voir Ben Arfa quitter le PSG cet été

Si sa situation sportive n’évolue pas, Hatem Ben Arfa n’aurait que trop peu d’intérêts à rester au PSG la saison prochaine. Séville représenterait une porte de sortie intéressante pour lui.

Verratti clarifie son futur

Au cœur de l’actualité mercato la semaine dernière en raison des déclarations de son agent, Marco Verratti a tenu à s’exprimer clairement sur sa situation au PSG, au micro de la Rai 1. S’il se sent bien à Paris, il n’écarte pas un transfert en Italie et plus précisément à la Juventus Turin : « Pour le moment, je suis bien là-bas. Bien sûr, l'Italie est un grand Championnat comme l'Espagne et l'Angleterre. Aujourd'hui, il y a en Italie des équipes qui ont envie d'investir comme l'Inter ou la Juventus, qui a fait un gros investissement sur Higuain. Elles sont redevenues de grandes équipes. Je pense que la Juventus fait partie des quatre meilleures équipes du monde. Si je dois partir un jour, revenir en Italie ne serait pas un problème. Mais je suis bien là-bas. »

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Verratti quitter le PSG

Le PSG va devoir prendre une grande décision concernant Marco Verratti, afin de faire taire définitivement les rumeurs autour de son avenir. Et cela passera sans doute par une nouvelle prolongation assortie d’une revalorisation salariale. Sinon, le joueur rejoindra le FC Barcelone ou la Juventus Turin.

James Rodriguez vers Manchester United ?

Relégué au rang de remplaçant, James Rodriguez pourrait ne pas faire de vieux os au Real Madrid. S’il est courtisé par le Bayern Munich, le Colombien pourrait finalement s’engager avec Manchester United. A en croire Don Balon, José Mourinho serait particulièrement intéressé par le profil de l’ancien monégasque et serait même prêt à répondre aux exigences de la Maison Blanche. La somme de 80 millions d’euros est évoquée.

Baromètre Téléfoot : 60% de chances de voir James à Manchester United

A 25 ans, James Rodriguez dispose toujours d’une cote intéressante sur le marché des transferts. Mais on voit mal une équipe débourser 80 millions d’euros pour le Colombien.

Le FC Barcelone sur Coutinho

Depuis quelques mois, Neymar n’en finit plus de draguer Philippe Coutinho. Le Brésilien aimerait beaucoup joueur avec son coéquipier de sélection au FC Barcelone. Les dirigeants de la maison catalane ont bien entendu les velléités de l’attaquant. Selon Sport, les Blaugrana pourraient passer à l’attaque cet été afin de recruter le joueur de Liverpool.

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Coutinho au FC Barcelone

Le poste de Coutinho est actuellement occupé par Neymar au FC Barcelone. Coutinho ne viendra pas s’il n’est pas assuré d’être titulaire.