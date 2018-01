Mercato: Sinisa Mihajlovic proposé à Bordeaux

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

A un peu plus de dix jours de la fermeture du marché, les clubs sont toujours à l'affût de la bonne recrue. Chelsea prospecte toujours en attaque, le Barça prolonge ses cadres et le Bayern prépare déjà la saison suivant avec la signature de Goretzka.

Mihaljovic proposé à Bordeaux



Sans entraîneur, les Girondins de Bordeaux s'activent sur le marché pour trouver un nouveau technicien. Alors que les noms d'Elie Baup ou de Michel Preud'homme ont fuité dans la presse, un autre nom s'est détaché, ces dernières heures, chez nos confrères de Goal D'après leurs informations, Sinisa Mihajlovic été proposé aux dirigeants. Libre de tout contrat après son licenciement au Torino, l'ex-entraîneur du Milan cherche un nouveau challenge rapidement. Les Bordelais, pas contre cette proposition, étudient actuellement cette piste

Goretzka a choisi le Bayern

Habitué à aller piocher les meilleurs éléments de ses concurrents allemands, le Bayern Munich vient de mettre la main sur Leon Goretzka (22 ans). Le milieu de terrain de Schalke 04, auteur de 4 réalisations en 11 apparitions en Bundesliga cette saison, a décidé de poursuivre sa carrière en Bavière. Il rejoindra le club bavarois l'été prochain.



Sergi Roberto prolonge au Barça



Arrivé au centre de formation du FC Barcelone à l'âge de 14 ans, Sergi Roberto (25 ans) a trouvé un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2022. Héros de la fameuse remontada contre le PSG (0-4 à l'aller, 6-1 au retour) en mars dernier, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'international espagnol a été titularisé à 18 reprises cette saison, dont 13 en Liga et trois en Ligue des champions.

David Luiz pisté par la Juventus et le Real



Un départ dès cet hiver semble possible. Selon nos informations, Barcelone a déjà formulé une offre de prêt à Chelsea pour palier au départ de Javier Mascherano. Toujours selon nous sources, les deux pistes les plus chaudes mènent actuellement à la Juventus et au Real Madrid. Les deux clubs se sont positionnés auprès de Chelsea dans le cadre d'un prêt ou d'un transfert. Des discussions sont actuellement en cours.

Metz se fait prêter Boulaya

C'est désormais officiel. Mis à l’essai par les Grenats la semaine dernière, Farid Boulaya est la troisième recrue messine du mercato hivernal. Le milieu offensif de 24 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison par le FC Gérone avec option d'achat.