Mercato : Terrier rejoint l’Olympique Lyonnais (officiel)

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Lyon continue de se renforcer de manière très intelligente. Séduit par le profil du Lillois Martin Terrier, le club est parvenu ce vendredi à recruter l’international espoir. Appartenant auparavant à Lille, l’une des belles promesses du football hexagonal va poursuivre sa progression avec un club plus huppé.





Il finira la saison à Strasbourg

Cette saison, il l’est l’une des belles révélations en Ligue 1. A seulement 20 ans, Terrier démontre tout son potentiel avec le club alsacien. Prêté par Lille à Strasbourg, il n’est pas étranger à la bonne saison du club qui est très bien parti pour se maintenir. Auteur de trois réalisations et deux passes décisives, l’international est régulièrement aligné par Thierry Laurey.

Sur ses 16 apparitions en Ligue 1 c’est probablement son match contre les Girondins de Bordeaux qui est le plus mémorable jusqu’à présent où il s’est distingué avec un superbe but et une passe décisive lors du succès 3-0 des Alsaciens. Rien d’étonnant à ce que plusieurs écuries aient pensé à lui. Lyon réalise une très belle opération, mais le staff de l’OL a préféré le laisser à Strasbourg pour qu’il continue sa progression avant qu’il ne rejoigne Lyon l’été prochain.









Recruté pour 11 millions

Mais c’est sans doute avec l’équipe de France Espoirs qu’il a le plus impressionné. Sélectionné à 5 reprises, Terrier a trouvé le chemin des filets 7 fois ! En septembre, pour la réception du Kazkhstan, il rentre peu avant l’heure de jeu alors que les Bleuets sont menés 0-1. Terrier inscrit alors un triplé et contribue largement au succès de la France 4-1.

Contre le Monténégro le scenario est le même. Il rentre en seconde période alors que les Bleuets sont menés 0-1, et le Strasbourgeois marque et délivre une passe décisive. Contre le Luxembourg, aligné d’entrée, il permet aussi aux Bleus de remonter un handicap de 2 buts à la mi-temps grâce à 2 réalisations après la pause bien aidé par un autre but de Mousset (victoire 2-3). A nouveau buteur contre la Bulgarie (3-0) il est le meilleur finisseur des éliminatoires de l’Euro espoir (7 buts). Les 11 millions dépensés par l’OL semblent être une très bonne affaire au regard des performances du jeune et talentueux attaquant. Etant donné la réussite des jeunes promesses à Lyon, on ne peut que s’enthousiasmer de l’arrivée d’un tel attaquant du côté des Gones.