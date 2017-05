Mercato: Theo Hernandez à un pas du Real, Lukaku entre Chelsea et Manchester United, Verratti devrait rester à Paris

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le Real Madrid et Theo Hernandez auraient trouvé un accord pour que le jeune défenseur français s'engage avec l'équipe de Zinedine Zidane, malgré l'intérêt du FC Barcelone. Romelu Lukaku, pressenti pour revenir à Chelsea, pencherait finalement pour Manchester United. Et l'agent de Marco Verratti met un terme (pour l'instant) aux rumeurs de départ.

Le Real Madrid aurait déjà mis la main sur Theo Hernandez

C'est l'information qui agite la presse espagnole ce lundi 8 mai. Theo Hernandez, révélation de la saison en Liga, est tout proche de signer au Real Madrid. Ce serait même déjà bouclé d'après le quotidien Marca, qui précise que le défenseur de 19 ans a déjà passé sa visite médicale. Prêté par l'Atlético de Madrid au Deportivo Alavès, le jeune Français impressionne en Espagne.

Le FC Barcelone est aussi sur les rangs, mais selon Marca, Theo Hernandez (frère de Lucas) préfère le Real. Désormais, il resterait au club merengue à se mettre d'accord avec son rival de l'Atlético sur l'indemnité de transfert. La clause libératoire du latéral gauche est fixée à 24 millions d'euros, mais les Matelassiers en voudraient plus de 30.

Le Baromètre Téléfoot : 95% de chances de voir Theo Hernandez signer au Real cet été

Tout semble ficelé pour que l'affaire se fasse. L'argent n'est pas un obstacle majeur, le Real est à fond sur Theo Hernandez, l'Atlético va réaliser une belle opération financière... A moins d'une grosse surenchère barcelonaise (et encore...), rien ne devrait troubler ce transfert qui serait effectif dès l'ouverture du mercato.

Romelu Lukaku n'écarte pas la piste Manchester United

Intenable à la pointe de l'attaque d'Everton, Romelu Lukaku va, sauf surprise, quitter les Toffees à l'issue de la saison. L'actuel meilleur buteur de Premier League (24 buts au 8 mai) serait dans le viseur de Chelsea, qui devrait se séparer de Diego Costa lors du prochain mercato. Mais d'après le tabloïd The Sun, l'attaquant belge aurait des doutes quant à la tactique défensive d'Antonio Conte, l'entraîneur des Blues. Lukaku souhaiterait peser le pour et le contre entre la possibilité Chelsea et un possible avenir à Manchester United, à la recherche de sang neuf en attaque.



Le Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Romelu Lukaku signer à Manchester United cet été

Romelu Lukaku n'a pas oublié qu'à Chelsea, on ne lui a pas donné sa chance (2011-2014). Prêté deux fois, le Belge a finalement percé à Everton. Mais attention : chez les Blues, le coach à l'époque s'appelait... José Mourinho, actuellement en poste à Manchester United. Le buteur va devoir bien réfléchir, et pourquoi pas songer à d'autres grosses écuries qui pourraient s'intéresser à lui.

D'après son agent, Marco Verratti ne quittera pas le PSG

Toutes les semaines ou presque, Donato Di Campli remet ça. L'agent de Marco Verratti est un grand habitué des déclarations contradictoires. Un coup, le milieu de terrain veut quitter Paris parce qu'il doute que le club parvienne à vraiment viser la Ligue des champions. Et quelques jours après, le "Gufetto" ("Petit Hibou") veut finalement rester longtemps dans la capitale.

L'agent a donc remis ça. Le quotidien italien Tuttosport révèle ces déclarations de Di Campli : "Marco est heureux à Paris, il a un contrat jusqu’en 2021 et il respectera la volonté du PSG, un club qui l’aime." Sachant que le PSG ne compte pas laisser partir son joyau... Di Campli ajoute, à propos des dernières rumeurs envoyant Verratti en Serie A et notamment à la Juventus (son club de coeur) : "Actuellement, il n'y a aucune chance de le revoir en Italie."

Le Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Marco Verratti rester au PSG cet été

Le manège de Donato Di Campli est incessant, à tel point qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Restera, restera pas ? A priori, restera. Les dirigeants parisiens se montreront sans doute intransigeants, surtout qu'ils sont dans une phase de reconstruction après cette saison ratée. Mais bon, on ne sait jamais...