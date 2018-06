MERCATO : Transferts Europe : Kroos, Vidal, Asensio, Berchiche

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Le folie du mercato se poursuit en Europe durant la coupe du monde. Au menu de l’épisode du jour : Toni Kroos, Aleix Vidal, Marco Asensio et Yuri Berchiche



Aleix Vidal à l’Inter Milan













Pour l’Inter Milan, Aleix Vidal, peu utilisé par le Barça serait un remplaçant idéal à Joao Cancelo, lequel a déjà signé pour la Juventus Turin. L’ancien joueur de Séville serait donc dans le viseur de Piero Ausilio, directeur sportif milanais, selon le journal italien Il Giorno. Les dirigeants intéristes et catalans devraient se rencontrer sous peu pour évoquer ce transfert.





Manchester United tente de débaucher Toni Kroos





Les reds de United seraient tentés de casser leur tire-lire pour se renforcer cet été. Ainsi le club de Mourinho tenterait d’attirer Toni Kroos dans leurs filets. Les choses ne s’annoncent pas simples pour autant. Le Real Madrid ne verrait pas d’un bon œil le départ d’un joueur qui apporte satisfaction au milieu de terrain. L’allemand de 28 ans, à Madrid depuis 2014 a une clause libératoire à 500 millions d’euros et encore 4 ans de contrat avec les Merengue. United devra vraiment mettre le paquet pour attirer le technicien allemand du côté d’Old Trafford.











Marco Asensio à Liverpool ?





Les reds de Liverpool aurait la jeune star du Real Madrid Marco Asensio dans le viseur. Et seraient prêts à débourser plus de 150 millions d’Euros pour le faire signer. Avec un temps de jeu limité au Real par la présence de Ronaldo, Isco et Gareth Bale dans le secteur offensif, le joueur pourrait envisager un départ vers la Mersey selon le quotidien espagnol Marca. Les reds trouveraient là un recours au transfert avorté de Nabil Fékir.









Berchiche à Bilbao













Le PSG doit vendre, et vite, pour se soumettre aux exigences du fair-play financier. Et ça tombe bien, le dossier Yuri Berchiche s’accélère. Le latéral parisien devrait retourner au pays basque, dans les rangs de l’Atletic Bilbao. Selon ESPN la vente devrait rapporter au PSG, 20 millions d’Euros + 5 millions de bonus.