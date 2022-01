Mercato : Trois départs à l’OM, le Real Madrid propose un contrat à vie à Bale, Meunier vers le PSG

Après une saison catastrophique, l’Olympique de Marseille dégraisse : trois joueurs s’en vont. Du côté du PSG, Thomas Meunier pourrait bien arriver.

L’OM et le PSG sont au cœur de l’actualité mercato ce jeudi. Contraint de dégraisser, le club phocéen se sépare de trois joueurs.





Trois départs à l’OM

Anthony Koura vers l’OM

L’Olympique de Marseille va également(Dubaï) selon L’Equipe. Son transfert devrait rapporter deux millions d’euros au club phocéen et soulager ses caisses : le Marocain touchait le troisième salaire de l’effectif.En plus de ces deux joueurs,. L’Argentin va être prêté au Genoa avec option d’achat (huit millions d’euros). Mercredi, il a même passé sa visite médicale dans le club italien. Si l’attaquant marque sept buts dans la saison, son option d’achat sera automatiquement levée.

En plus d’Henri Bedimo, l’Olympique de Marseille pourrait recruter l’attaquant de Nimes, Anthony Koura. Actuellement en fin de contrat, le joueur pourrait arriver gratuitement dans la cité phocéenne. Auteur de neuf buts cette saison, Anthony Koura est également courtisé par Pescara et Reading.





Hatem Ben Arfa refuse le PSG

Courtisé par plusieurs clubs européens, Hatem Ben Arfa ne devrait pas rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Selon Le Parisien, le joueur de Nice n’aurait pas reçu suffisamment de signes de la part de Nasser Al-Khelaïfi. Le Français ne serait plus très loin de s’engager à Séville.



Dans le même temps, le PSG pourrait recruter le latéral droit belge Thomas Meunier selon L’Equipe. Il pourrait quitter le Club Bruges KV contre sept millions d’euros.





Un contrat à vie pour Gareth Bale ?

Etincelant avec le Pays de Galles à l’Euro et déjà auteur de trois buts, Gareth Bale impressionne son monde et ne laisse pas les dirigeants du Real Madrid indifférents. Selon le Daily Mail, Florentino Pérez souhaiterait prolonger son attaquant et lui offrir un contrat à vie.