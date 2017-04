Mercato : Une bataille pour Hugo Lloris, Lacazette plait en Premier League et le PSG veut piocher au Real Madrid

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après un week-end riche en sensations, il est temps de faire le point sur les rumeurs de transferts et les dernières indiscrétions des clubs européens ! Et nos internationaux français ont la côte !

Juste avant les confrontations européennes du milieu de semaine, la rédaction de Téléfoot fait le point sur les dernières tendances. Et les Français sont au coeur de notre rubrique de ce lundi !

Le PSG et Manchester s’intéressent à Lloris

Hugo Lloris n’est pas étranger à la belle réussite de Tottenham cette saison, comme en témoigne son nouveau « clean sheet » ce samedi, soit son troisième lors des cinq derniers matches de Premier League ! (il a manqué la victoire 3-1 contre Swansea). Pas étonnant que le capitaine des Bleus intéresse de nombreux clubs, et notamment le Paris Saint-Germain selon le Sunday Express.

L’arrivée du gardien des Spurs serait alors une valeur sûre pour les Champions de France en titre. Mais Manchester United qui pourrait perdre De Gea garde également un œil sur l’ancien Lyonnais. Le portier de la meilleure défense d’Angleterre (22 buts encaissés en 31 journées) risque de faire parler de lui lors du prochain Mercato, mais une qualification directe des Spurs pour la Ligue des Champions pourrait le convaincre de rester.



Alexandre Lacazette en Premier League ?

L’avant-centre lyonnais intéresse régulièrement quelques grosses écuries anglaises à chaque Mercato. Et cette fois-ci c’est Manchester City qui souhaiterait recruter Lacazette. Sergio Aguero étant de plus en plus annoncé sur le départ, Pep Guardiola rechercherait un autre numéro 9 pour la saison prochaine, en plus de Gabriel Jesus.

Lacazette pourrait être un excellent choix dans la mesure où son style conviendrait à la Premier League, et il pourrait voir d’un bon œil une arrivée chez les Citizens en vue de retrouver le groupe France, lui qui a vu Giroud et Gameiro lui passer devant aux yeux de Didier Deschamps. C'est en tout cas ce que relaie la presse britannique à l'image du Sunday People.











Le PSG veut prendre un accent « madrilène »

En plus d’Angel Di Maria, le club de la capitale souhaiterait se renforcer avec des joueurs passés par le Real. Après Jesé dont la venue à Paris n’aura pas marqué les esprits, un autre pensionnaire des Champions d’Europe intéresse le PSG. Pepe dont les rumeurs de départ se font de plus en plus insistantes, est dans le viseur de Paris. Mais il ne serait pas le seul madrilène qui plait aux coéquipiers de Thiago Silva.

Marco Llorente est prêté par le Real à Alaves et est l’une des révélations de cette saison. A 22 ans, ce milieu défensif est pressenti pour revenir dans l’effectif des Merengue cet été. Mais devant le nombre de talents au milieu de terrain, n’étant pas sûr d’avoir un temps de jeu conséquent, d’autres écuries pourraient le séduire. Selon AS, c’est justement l’objectif du PSG qui pourrait laisser partir Matuidi et Krychowiak cet été. Le quotidien espagnol précise que les Parisiens seraient prêts à mettre 60 millions d’euros pour Llorente.















Franck Kessie vers la Premier League

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais l’Ivoirien Frank Kessie est l’une des révélations du Calcio. A 26 ans, avec son club de l’Atalanta Bergame, il occupe la 5ème place du classement, à seulement un point de la 4ème place occupée par la Lazio. Le quotidien italien Il Correre dello Sport parle d’un rapprochement avec la Roma, mais son agent évoque aussi d’autres clubs intéressés, notamment en Premier League.

Arsenal, United, Liverpool et City penseraient en effet à lui et dans la mesure où Kessie possède le même agent de Yaya Touré, les Citizens semblent une destination possible pour lui… même si récemment un intérêt du PSG était évoqué.