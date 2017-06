Mercato: Valbuena en route vers Fenerbahçe

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

L’Olympique lyonnais va perdre l’un de ses meilleurs joueurs de la saison 2016-2017. Mathieu Valbuena, qui fêtera ses 33 ans en septembre prochain, quitte le club rhodanien. Il va poursuivre sa carrière en Turquie. Son départ ne fait plus l’ombre d’un doute.





Les supporters impatients de découvrir Valbuena



Ces derniers jours, les rumeurs faisant état d’un intérêt de Fenerbahçe pour l’ancien Marseillais se faisaient insistantes. Le tweet envoyé par l’international tricolore ce lundi 12 juin lève toute ambiguïté : sur son selfie, il est à l’aéroport, avec le message "Départ pour Istanbul". Dans la journée, le club turc a confirmé l’information via un communiqué : un accord a été trouvé avec le joueur et avec l’OL. Valbuena était sous contrat avec les Gones jusqu’en 2018.



Auteur de 10 buts et 8 passes décisives lors de l’exercice écoulé, Mathieu Valbuena met ainsi un terme à son aventure lyonnaise. Il était arrivé à Lyon en août 2015, après une première expérience à l’étranger en Russie au Dynamo Moscou. Il va désormais découvrir le championnat turc avec Fenerbahçe. En Turquie, les supporters seraient particulièrement enthousiastes à propos de ce transfert. Mathieu Valbuena est le deuxième Français à revêtir la tunique du "Fener’" après Nicolas Anelka, entre 2005 et 2006.