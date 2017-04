Mercato : Verratti rêve de Neymar, Man City piste un Barcelonais, Sirigu au Bayern ?

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Ce mardi 11 avril 2017, Téléfoot fait le point sur les dernières rumeurs du mercato d'été 2017. Et aujourd'hui, il y a du lourd puisque le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et le Bayern Munich sont concernés !



Verratti veut Neymar au PSG

Élu joueur du mois de février en Ligue 1, Marco Verratti a accordé une interview à nos confères de BeIn Sports. Dans ce long entretien, l'international italien, meilleur joueur de sa sélection en 2015, a été interrogé sur le prochain mercato du PSG. Et le génial milieu de terrain rêve de voir Neymar rejoindre la Capitale : « Neymar. C'est un jeune joueur. Il a été impressionnant dans les deux matchs contre le Barça. Cette année, il a pris une dimension formidable. Il est au niveau de Messi. Il a mon âge et il sera un grand joueur pour le futur. »

Bien évidemment, cela ne sera pas simple pour le PSG de recruter la star brésilienne, surtout qu'il est très content de sa situation à Barcelone et qu'il vient de corriger le PSG en Ligue des champions.

[Le Document : Barça-PSG, l'autopsie d'un désastre]



Manchester City piste Marc Cucurella

Ancien coach du Barça, Pep Guardiola garde un œil attentif sur les pépites du club blaugrana. Et l'entraîneur espagnol cherche à renforcer son secteur défensif pour la prochaine saison et en particulier le poste de latéral. City s'appuie aujourd'hui sur Aleksandar Kolarov, Pablo Zabaleta, Gaël Clichy et Bacary Sagna. Ces quatre joueurs sont déjà tous trentenaires et Guardiola veut injecter du sang neuf.

Pour cela, Manchester City piste le jeune latéral gauche du FC Barcelone, Marc Cucurella. L'information a été révélée par le Mirror qui précise que Pablo Zabaleta, Gaël Clichy et Bacary Sagna arrivent en fin de contrat. Agé de 18 ans, Cuccurella est lui aussi en fin de contrat. City doit cependant faire face à une forte concurrence selon le Mirror : le Borussia Dortmund, tente également de recruter le joueur.



Sirigu courtisé par le Bayern ?

Enfin, sachez que selon le magazine allemand Kicker, le Bayern Munich serait intéressé par Salvatore Sirigu. Le gardien italien, prêté par le PSG à Osasuna (Liga), est toujours dans les petits papiers de Carlo Ancelotti, son ancien entraîneur dans la Capitale.

Or, Kicker dévoile que le Bayern Munich cherche un gardien remplaçant pour la saison prochaine, la doublure de Manuel Neuer, Sven Ulreich étant en fin de contrat. Et ça tombe bien, Sirigu est dans la même situation. Reste à savoir si le portier acceptera un rôle de numéro 2 au sein du club bavarois.

[Top 10 : Les meilleurs gardiens depuis le début de saison]