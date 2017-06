Mercato : Verratti pense à un départ selon l’Equipe, Morata proche de MU et N’Zonzi vers la Juventus

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les rencontres pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 n’empêchent pas les grosses équipes européennes de chercher à recruter, bien au contraire. Ainsi le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus Turin tout comme Manchester United sont au cœur des informations Mercato du jour.





Verratti a des envies d’ailleurs selon l’Equipe

Le quotidien sportif français a fait sensation dans son édition de ce dimanche en annonçant les envies de départ de Marco Verratti. Le milieu de terrain souhaiterait en effet changer d’air selon nos confrères de l’Equipe, mais Nasser Al Khelaïfi s’opposerait au départ de son prodige italien. Deux clubs surtout se montreraient intéressés par le numéro 6 du PSG, la Juventus Turin et le FC Barcelone.









Victor Lindelof, première recrue des Red Devils

Le talentueux défenseur de 22 ans du Benfica Lisbonne va rejoindre Manchester United dans les prochains jours. Un accord a été trouvé entre les deux clubs. Les Mancuniens ont d’ailleurs annoncé l’officialisation de sa venue sur son site Internet. Le Suédois est suivi depuis cet hiver par José Mourinho, et les indemnités de son transfert tourneraient autour de 35 millions d’euros.















La presse anglaise annonce un accord entre Morata et Manchester United

Mécontent de son temps de jeu à Madrid, Alvaro Morata souhaiterait changer de club lors de ce Mercato, malgré la volonté de Zidane de le conserver. Alors que les Red Devils viennent de se séparer de Zlatan Ibrahimovic, José Mourinho aurait fait de l’International espagnol sa priorité selon The Telegraph. Il existerait même déjà un accord entre les deux hommes pour sa venue cet été. Il ne resterait plus qu’à convaincre les dirigeants du Real Madrid, qui selon Marca et As, demanderait au moins 70 millions d’euros, voire 90.









N’Zonzi très proche de la Juventus

Après une saison fabuleuse qui a vu le FC Séville se battre longtemps pour le trio de tête en Liga, Steven N’Zonzi a tapé dans l’œil de nombreux clubs européens. La Juventus qui le suit depuis un certain temps serait parvenu à un accord selon Tuttosport. Le transfert pourrait même être annoncé en début de semaine prochaine selon nos confrères Italiens pour une somme autour de 40 millions d’euros pour le Sévillan de 28 ans.