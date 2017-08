Mercato : Vers la fin du feuilleton Diego Costa ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Champion d’Angleterre avec les Blues de Chelsea, Diego Costa ne souhaitait plus poursuivre l’aventure avec le club londonien. Désirant rejoindre l’Atletico Madrid où il a évolué entre 2010 et 2014, l’international espagnol devait faire face à l’interdiction de recruter des Colchoneros. Mais les choses ont changé ces dernières heures.





Un accord entre Chelsea et l’Atletico selon la presse anglaise

Selon The Express, The Telegraph et The Daily Mail, le feuilleton Diego Costa touche à sa fin. Après une saison 2016/2017 réussie où le joueur a largement contribué au succès des Blues en Premier League, les rapports entre l’Espagnol et le club se sont détériorés. L’attaquant s’estime traité comme un criminel par le club londonien, et a précisé à la presse qu’il ne voulait plus rejouer avec les Champions d’Angleterre, mais que son désir était de rejoindre l’Atletico.

Il semble que son souhait ait été exaucé puisque selon plusieurs médias anglais, un accord a été trouvé entre les Rojiblancos et les Blues avec une indemnité de transfert environnant les 43 millions d’euros avec près de 10 millions de bonus.









Quelles solutions pour lui d’ici Janvier ?

Si un tel accord se confirmait d’ici la fin du Mercato, cela ne réglerait qu’un problème de Diego Costa, celui de son départ de Chelsea. Mais en rejoignant le club de Diego Simeone, il rencontrerait un nouvelle complication. L’Atletico Madrid n’est pas autorisé à recruter avant le 1er janvier 2018. Le joueur peut certes s’engager dès à présent, mais il resterait alors près de quatre mois sans jouer, sans compter les deux mois qu’il a passé sans évoluer avec les Blues. Il pourrait alors passer cette période à s'entraîner pour retrouver un bon niveau de forme.

Néanmoins, comme nous en parlions il y a quelques temps, l’option d’un prêt jusqu'à la fin de l’année 2017 serait l’option la plus efficace pour lui. Un club semble tenir la corde pour cela. Everton est en effet à la recherche d’un attaquant, et aux yeux de son entraîneur Ronald Koeman, la porte est loin d’être fermée pour Diego Costa. Les Toffees associeraient donc Rooney et l’Espagnol pour quelques mois, de quoi inquiéter plusieurs défenses de Premier League. Le feuilleton Diego Costa touche à sa fin, mais les prochains épisodes s’annoncent d'ores et déjà très intéressants.