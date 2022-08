Mercato : Zlatan Ibrahimovic finalement au Bayern Munich avec Ancelotti ?

Tout proche de s’engager avec Manchester United, Zlatan Ibrahimovic pourrait recevoir une proposition susceptible de le faire changer d’avis. Carlo Ancelotti souhaiterait retrouver le Suédois au Bayern Munich.

Ibra ferme la porte à l’AC Milan

Alors que l’AC Milan espèrerait toujours rapatrier Zlatan Ibahimovic cet été, le Suédois a fermé la porte à un retour dans une interview accordée à GQ : « Je vais dire deux choses, peut-être contradictoires. La première est qu’on ne sait jamais ce qui peut arriver. La deuxième est qu’on ne retourne jamais où on a écrit l’histoire. Je considère l’Italie comme ma deuxième maison et le football italien comme le plus beau au monde : il y a une passion infinie, très chaude. »





Toujours plus proche de Manchester United

Selon la presse anglaise, Zlatan Ibrahimovic serait tout proche de s’engager à Manchestger United. Le Suédois aurait conclu un accord avec les Red Devils pour passer sa visite médicale juste après l’Euro 2016. Il devrait ensuite s’y engager pour une saison contre 1,2 millions d’euros mensuels.