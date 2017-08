Mercato : et si Zlatan Ibrahimovic revenait à Manchester United ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

On s'était fait à l'idée de ne plus voir Zlatan Ibrahimovic sous le maillot de Manchester United. Mais les tendances récentes font croire à un possible retour du Suédois chez les Red Devils, une fois qu'il aura terminé sa convalescence.





Mourinho lui ouvre la porte

Reverra-t-on Zlatan Ibrahimovic en Premier League ? Peut-être, mais pas tout de suite. En ce moment, le Suédois, quand il n'est pas occupé à lancer une application mobile, est en pleine rééducation. Sa saison 2016/2017 s'était achevée par une vilaine blessure en avril dernier, la pire de sa carrière, l'obligeant à être opéré et s'absenter des terrains pendant une très longue période. Il ne devrait pas rejouer au football avant la deuxième moitié du championnat, du moins s'il trouve un accord avec Manchester United.



"Il veut encore jouer au plus haut niveau"

Zlatan Ibrahimovic ne manquera pas de prétendants. Mais il ne veut surtout pas terminer sa carrière européenne là-dessus. Une détermination louée par José Mourinho en conférence de presse, avant le match face à West Ham (dimanche à 17h). "Il veut encore jouer au plus haut niveau, donc nous avons des discussions sur la possibilité qu'il reste avec nous la deuxième moitié de la saison. Mais vous savez, il est blessé et a besoin de temps pour se remettre. Ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas urgent" confie le Portugais.





Des indices sur le retour à MU

En tout cas, la porte n'est pas fermée pour Zlatan Ibrahimovic, auteur de 17 buts en Premier League la saison dernière (en 28 matches). Des indices font d'ailleurs penser à son hypothétique comeback : une photo qu'il a postée où on le voit poser avec sa médaille de Ligue Europa (il n'avait pas pu jouer la finale face à l'Ajax) et le fait que Manchester United lui ait ouvert les portes de son centre d'entraînement pour sa convalescence.