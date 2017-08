Mercato - Premier League : Zlatan Ibrahimovic revient à Manchester United (Officiel)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Ibrahimovic / Manchester United : Acte II





Ibra is back. Près d’un mois et demi après son départ de Manchester United, le Suédois s’est finalement réengagé avec le club anglais. L’ancien joueur de l’Internazionale, de la Juventus Turin et du Paris Saint-Germain a signé un contrat d’un an avec les Red Devils, jeudi après-midi. Un peu flou ces dernières semaines, son avenir ne viendra plus faire la une des gazettes.





"Je suis revenu terminer ce que j’avais commencé. Cela a toujours fait partie de mes plans de rester. Idem pour le club", a indiqué le Suédois. "Je suis impatient de rejouer sur la pelouse d’Old Trafford."





Victime d’une rupture des ligaments croisés au genou droit lors du quart de finale retour de Ligue Europa face à Anderlecht à la mi-avril, le Suédois avait subi sur la pelouse d’Old Trafford la plus sérieuse blessure de sa longue carrière à 35 ans bien fêtés.













Ibrahimovic : "Je sais que je dois prendre mon temps"





Opéré aux Etats-Unis début mai, Ibra a finalement rassuré le board d’United quant à sa capacité à revenir au plus haut niveau."Zlatan Ibrahimovic a été opéré du genou avec succès. Il pourra effectuer une rééducation complète. Il n’a pas souffert d’une blessure qui pourrait mettre fin à sa carrière", avait d’ailleurs fait savoir Mino Raiola juste après l’opération.





De son côté, Ibrahimovic, qui devrait rechausser les crampons en octobre avant d'effectuer son retour à la compétition début 2018, a bien compris la nécessité d'être patient avant de reprendre la compétition. "Je sais que je dois prendre mon temps afin d’être sûr d’être prêt. J’ai travaillé dur et je continuerai à le faire pour être certain d’être dans la meilleure condition possible pour mon retour sur les terrains."











Mourinho : " Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il sera important"





Toujours ouvert à un retour de l’ancien international suédois sous ses ordres, José Mourinho s’est évidemment montré enchanté de ce retour. "On très heureux que Zlatan soit sur le chemin de la guérison tout en étant enchantés que son ambition et son expérience soient de retour parmi nous", a indiqué le technicien portugais.





Avant de conclure : "Après son énorme apport la saison dernière, il mérite notre confiance. On saura se montrer patient quant à son retour. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il sera important lors de la deuxième partie de saison."













