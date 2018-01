Le message vibrant de Gerrard à Coutinho, qui remercie Liverpool

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Scouser jusqu'à la moelle, Steven Gerrard est, comme des millions de fans de Liverpool, un peu orphelin. La star des Reds, Philippe Coutinho, est partie. Depuis des mois, le FC Barcelone courtisait le maître à jouer. Finalement, le club espagnol est parvenu à ses fins en engageant le Brésilien cet hiver pour 160 millions d'euros (120 millions + 40 millions de bonus).

Gerrard: "Quand un gamin a un rêve..."



Après 26 ans à Liverpool (des juniors jusqu'à l'équipe première) et une pige d'un an au Los Angeles Galaxy, Steven Gerrard est revenu dans son club de cœur pour coacher les moins de 18 ans. L'ex-capitaine garde tout de même un oeil attentif sur l'évolution de l'équipe entraîné par Jürgen Klopp.

Dans un entretien à BT Sport, Gerrard a donc réagi au départ de Coutinho. "Je suis encore en train de le digérer, en tant que fan de Liverpool", a-t-il confié. Gerrard n'est "pas surpris" par ce transfert. "Je sais que Liverpool a fait tout ce qui était possible pour le conserver. Les dirigeants se sont battus pour le conserver depuis l'été dernier. Mais quand un gamin a un rêve, un Sud-Américain qui veut jouer pour le Barça et qui croit que c'est sa seule opportunité, alors c'est difficile de l'arrêter", indique-t-il.

Gerrard: "C'est un joueur incroyable et une super personne"

En 2010, l'Anglais était sur les tablettes du Barça. Cinq ans plus tôt, après le sacre en Ligue des champions, le capitaine des Reds fut très proche de signer au Real Madrid ou à Chelsea. Il demeura finalement fidèle à Liverpool. Philippe Coutinho, lui, avait d'autres envies: "Il n'y a aucun doute qu'il va manquer à Liverpool. C'est un joueur incroyable et une super personne. (...) Je respecte sa décision et lui souhaite le meilleur. Liverpool survivra. Les dirigeants ont récupéré beaucoup d'argent grâce à lui et je suis sûr qu'ils le remplaceront avec les bons joueurs."

Coutinho: "J'espère avoir apporté de la joie aux fans"



A Liverpool, Philippe Coutinho a relancé sa carrière qui connaissait des ratés en janvier 2013, après une expérience non-concluante à l'Inter Milan et à l'Espanyol Barcelone. Le Brésilien aura donc joué cinq ans sur les bords de la Mersey, où il s'est élevé parmi les joueurs les plus talentueux du monde. Rejoindre le FC Barcelone était un rêve, mais impossible d'oublier les Reds.



Sur Instagram, Coutinho a adressé un long message à l'intention de ses ex-coéquipiers, de son ancien club et de ses anciens supporters. "Sur le terrain comme en dehors, ma famille et moi avons découvert la beauté de ce club et de ses fans. En échange, j'espère avoir fourni des souvenirs et des moments qui ont apporté de la joie aux fans de Liverpool", écrit le Brésilien.

Coutinho: "Vous ferez toujours partie de moi"



"En arrivant à Liverpool, je connaissais la grandeur et l'histoire de ce but, mais j'ai découvert durant mes années ici son cœur unique et son âme. (...) Je quitte Liverpool car Barcelone est un rêve pour moi. Liverpool fut un rêve que j'ai eu la chance de vivre et j'ai donné cinq années de ma vie pour cela. (...) J'espère que les supporters comprennent que ma décision de vivre quelque chose de nouveau n'est pas une manière de réduire leur importance pour moi ou l'importance du club. Rien ne réduire jamais cela dans mon cœur."

"Je souhaite à Jürgen et à l'équipe rien d'autre que de la joie et des succès pour le reste de la saison et au-delà. (...) Il y a trop de personnes que je veux remercier, mais je ne peux toutes les nommer. (...) Jusqu'à la fin de mes jours, je chérirai Liverpool dans mon cœur. Vous les fans, le club et la ville ferez toujours partie de moi. Vous ne marcherez jamais seuls."