Messi : la barbe qui fait (beaucoup) parler

Par superstition, Lionel Messi ne se rase plus depuis le début de la Copa America. Le buzz est là.

Un porte-bonheur

Lionel Messi est superstitieux et, depuis qu’il ne se taille plus la barbe, l’Albiceleste gagne. C’est ce qui pousse l’Argentin, qui nous a habitués à un look sage, à conserver ce look de badboy (en plus du tatouage recouvrant l’un de ses bras). « Mes coéquipiers me tueraient si je coupais ma barbe » s’est même amusé le meilleur buteur de sa sélection. En somme, sa pilosité faciale est une sorte de porte-bonheur qu’il gardera, au minimum, jusqu’à la finale face au Chili.



Jusque la coupe du monde 2018 ?

Un journaliste argentin lui a carrément demandé s’il comptait s’afficher avec une barbe bien fournie jusqu’à la Coupe du Monde 2018, afin de ne pas conjurer le sort. La Puce a répondu qu’il l’entretiendra. Quoiqu’il en soit, cela fait le buzz jusque dans les rangs des supporters, lesquels n’hésitent plus à s’afficher, eux-aussi, avec une fausse barbe. En somme, le nouveau style de Messi ne laisse personne indifférent.



Un sponsor grince des dents

Si certains préfèrent en rigoler, d’autres voient le nouveau look du joueur du FC Barcelone d’un mauvais œil. C’est le cas de la marque Gillette, dont Messi est l’égérie. Le fabriquant de rasoirs préfère que ses ambassadeurs affichent un visage dégagé ou un minimum entretenu. A l’heure actuelle, l’intéressé préfère prioriser les intérêts de l’Albiceleste et on verra bien ce qu’il adviendra de sa barbe après la finale de la Copa America.