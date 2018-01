Quand Messi propose à David Beckham de le recruter…

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Retraité des pelouses, David Beckham n’en reste pas pour le moins actif dans le monde du football. La preuve avec l’équipe de foot de Miami dont il est propriétaire et qui intègre le championnat de football nord-américain. Une très belle réussite pour l’ancien joueur de Manchester United, le Real Madrid, le PSG et LA galaxy. Et cela lui a valu un clin d’œil de Lionel Messi…





« Tu m’appelleras peut-être d’ici quelques années »

Sur les réseaux sociaux, les messages de félicitations à David Beckam ont été nombreux, et l’un d’entre eux a interpellé plus que les autres. Lionel Messi a en effet félicité l’Anglais pour cette nouvelle carrière qui s’annonce avec un message très chaleureux : « Salut David, tout d’abord, mes félicitations, j’espère que tout ira bien avec ce nouveau projet, avec cette nouvelle étape de ta vie et qui sait… d’ici quelques années, tu m’appelleras peut-être… »







Finir sa carrière aux Etats-Unis ?

Faut-il y voir un simple clin d’œil de Messi à Beckham ou bien une réelle volonté de finir sa carrière au Etats-Unis ? On peut y voir une simple volonté de saluer le travail de l’ancien milieu de terrain du Real Madrid venant d’un joueur qui l’a croisé sur les pelouses et les plateaux de tournage, les deux hommes partageant quelques sponsors en commun.

Mais à l’heure où plusieurs footballeurs ayant évolué en Europe (Drogba, Kaka, Gerard, Lampard, Villa, etc) ont tenté leurs chances en Amérique du nord, la possibilité de voir un Lionel Messi proche de la retraite vouloir s’offrir un dernier défi outre-Atlantique n’est pas à exclure. Rendez-vous dans quelques années pour s’en assurer !