Metz-PSG : Première réussie pour Kylian Mbappé

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Vendredi soir, face à Metz, Kylian Mbappé a joué pour la première fois avec son nouveau club. Son association avec Edinson Cavani et Neymar est déjà prometteuse puisque le jeune francilien s'est illustré en marquant un but et en délivrant une passe décisive.



"Neymar ? C'est facile de jouer avec lui"

Mbappé s'entend déjà à merveille sur le terrain avec Neymar. Malgré un seul entraînement en commun, les deux joueurs ont échangé 33 ballons face à Metz, ce qui est beaucoup.



Et après le match, Mbappé s'est confié en zone mixte sur sa relation avec la star brésilienne : "Neymar ? C'est facile de jouer avec lui. Je n'ai même pas deux entraînements avec lui mais c'est vraiment facile, c'est un joueur qui vous transforme, vous avez juste à vous adapter à lui et lui fera de vous un meilleur joueur. C'est vraiment cool de jouer avec lui. Il est au sommet du football mondial."



Mbappé comme Neymar et Ibrahimovic

Auteur de son premier but dès son premier match avec le PSG, Kylian Mbappé a fait aussi bien que Neymar et Zlatan Ibrahimovic. Et si on analyse en détail la première de ces trois joueurs, Mbappé a même fait trembler les filets plus rapidement que ses deux illustres compères. En effet, Mbappé a trouvé le chemin des filets au bout de 59 minutes contre 64 pour Ibrahimovic (contre Lorient) et 82 pour Neymar (contre Guingamp).



Bien évidemment, cela est très loin du record du PSG. Pour ses débuts, Jay Jay Okocha avait marqué au bout d'une minute et sept secondes de jeu ! Entré à la 76e minute, le Nigérian avait dribblé deux joueurs des Girondins de Bordeaux avant d'expédier une frappe monumentale de plus de 25 mètres dans la lucarne d'un Ulrich Ramé totalement médusé !



"Un beau but"

Enfin, redonnons la parole à Kylian Mbappé, qui était pleinement satisfait de sa première réalisation avec le PSG : "C'était un beau but, je voulais faire une passe à Ney (Neymar), le défenseur intercepte, j'ai un temps de réaction plus rapide que mon adversaire et je la place en force. Après on a déroulé. J'étais très heureux aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir."



Et dès mardi, face au Celtic, à Glasgow, Mbappé aura l'opportunité d'inscrire son premier but en Ligue des champions avec son nouveau club.