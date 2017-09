Metz-PSG : Le trio Mbappé/Cavani/Neymar fait mieux que la MSN et la BBC !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Vendredi soir, en match avancé de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG s'est facilement et largement imposé sur la pelouse du FC Metz (5-1). A cette occasion, Kylian Mbappé a joué son premier match sous ses nouvelles couleurs, permettant au PSG d'aligner pour la première fois sur un terrain son trident de rêve : Mbappé/Cavani/Neymar. Et les trois compères affolent déjà les compteurs.

La MCN plus précoce que la MSN et la BBC

On en salivait d'avance et elle n'a pas déçu. La MCN, puisque c'est son petit nom, a fait parler la poudre à Saint-Symphorien : un doublé pour Cavani, un but et une passe décisive pour Mbappé et Neymar.



Et avec de telles statistiques, ce trio fait mieux que les deux autres célèbres triplettes du foot, la MSN et la BBC. En effet, Mbappé, Cavani et Neymar ont tous les trois marqué lors de leur première association. A titre de comparaison, la BBC avait attendu deux matches pour faire de même et la MSN sept matches !



Mbappé parmi les plus jeunes buteurs du PSG

Auteur de son premier but dès son premier match avec le PSG, Kylian Mbappé en a profité pour intégrer le Top 10 des plus jeunes buteurs du PSG. Mais à 18 ans et 8 mois, il reste tout de même loin derrière du recordman du club, un certain Bartholomew Ogbeche, qui avait 17 ans et un mois lors de sa première réalisation pour le club de la capitale.



Le Top 10 des plus jeunes buteurs parisiens en Ligue 1

1. Bartholomew Ogbeche (17 ans et 1 mois)

2. Nicolas Anelka (17 ans et 6 mois)

3. Lionel Justier (17 ans et 6 mois)

4. Dominique Barberat (17 ans et 7 mois)

5. Gilles Cardinet (17 ans et 10 mois)

6. Adrien Rabiot (18 ans et 4 mois)

7. Jean-Kevin Augustin (18 ans et 5 mois)

8. Jean-Claude Lemoult (18 ans et 6 mois)

9. David N'Gog (18 ans et 7 mois)

10. Kylian Mbappé (18 ans et 8 mois)



Cavani menace Skoblar et Ibrahimovic

Si Mbappé n'a pas battu le record d'Ogbeche, Edinson Cavani a pour sa part égalé celui de Sylvain Wiltord. L'attaquant uruguayen a en effet marqué au moins un but lors des cinq premières journées de Ligue 1, ce qui n'était plus arrivé depuis Sylvain Wiltord en 1998-1999 lors ce que dernier évoluait à Bordeaux.



Au passage, avec 7 buts en 5 matches, Cavani fait même mieux que Wiltord qui avait fait trembler les filets à six reprises. Cette saison-là, Bordeaux avait d'ailleurs été sacré champion, ce qui est de bon augure pour le PSG.



Enfin, avec son début de saison tonitruant, Cavani peut sérieusement songer à deux prestigieux records. Le premier est celui de Josip Skoblar, auteur de 44 buts en D1 avec l'OM lors de la saison 1970-1971. Cavani est même en avance sur les temps de passage de l'Aigle des Dalmates puisque le célèbre buteur yougoslave ne comptait que 4 buts en 5 matches lors de sa folle saison.



Cerise sur le gâteau, Cavani est également en passe de détrôner Zlatan Ibrahimovic, recordman des buts du PSG avec 156 réalisations. L'Uruguayen en compte 137 et n'est plus qu'à 19 longueurs du géant suédois…