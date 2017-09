Mexique : André-Pierre Gignac s'engage en faveur de sinistrés

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Jeudi dernier, le Mexique était touché par un séisme. Ce tremblement de terre a fait de nombreuses victimes dans le sud. André-Pierre Gignac et ses coéquipiers ont tenu à aider les victimes.

Le sud du Mexique a été touché par un terrible tremblement de terre la semaine dernière. Après ce séisme de jeudi dernier, le bilan est passé à 96 morts. La grande majorité des personnes décédées était originaire de l’état d’Oaxaca. Devant ce drame, les Français André-Pierre Gignac et Timothée Kolodziejczak ont décidé de donner de leur temps pour aider ceux qui en avaient le plus besoin.





Une initiative lancée par son partenaire Javier Aquino

Originaire d’Oaxaca, Javier Aquino est un coéquipier d’André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey. Il a forcément été touché par ce séisme qui a touché son état natal. Suite à cette catastrophe, le joueur de 27 ans a lancé une initiative, celle de venir en aide aux sinistrés, en recueillant des produits de première nécessité pour ensuite les redistribuer aux plus démunis. A cet appel, les deux français Gignac et Kolodziejczak ont répondu présent. Les deux footballeurs tricolores ont ainsi pris part à l’aide organisée par leur coéquipier Aquino.









Un appel entendu par les supporters du club

L’appel de Javier Aquino n’a pas seulement été entendu par André-Pierre Gignac et Timothée Kolodziejczak. Les supporters du club de Monterrey sont également venus prêter main forte aux volontaires présents pour aider les victimes du tremblement de terre.

Par l’intermédiaire du club de football des Tigres, plusieurs personnes ont ainsi participé à cet élan de solidarité. Sur les images captées par les équipes sur place, André-Pierre Gignac et toutes les personnes présentes se sont visiblement beaucoup investies pour aider celles et ceux qui en avaient le plus besoin en cette période difficile.

Retour sur l'expérience d'André-Pierre Gignac au Mexique au début de l'année 2017