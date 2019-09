Mexique : Gignac buteur décisif avec les Tigres lors du derby de Monterrey (VIDEO)

Déjà adulé en seulement quelques matches, André-Pierre Gignac a écrit une nouvelle page de sa légende mexicaine en inscrivant un but décisif pour les Tigres lors du derby de Monterrey. Un but à voir en vidéo.

André-Pierre Gignac se régale au Mexique. L'attaquant Français évolue avec les Tigres depuis cet été et a notamment atteint la finale de la Copa Libertadores contre River Plate. La nuit dernière, André-Pierre Gignac a découvert le derby de Monterrey, et il a brillé !



Le but qui assomme Monterrey

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Mexique était en feu pour le derby chaud bouillant de Monterrey entre les Tigres UANL de Gignac et les Rayados de Monterrey. Pour ce Clásico Regiomontano, c'est le surnom de ce derby, l'ambiance était d'ailleurs extraordinaire.

Así despide el Universitario a sus Tigres, como reyes. pic.twitter.com/ZO4yddeuiS dash; CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 20 Septembre 2015

Et les Tigres UANL se sont imposés 3 buts à 1, André-Pierre Gignac marquant le 2e but de son équipe à la 63e minute. Un but important puisque le score était alors de 1-1 et qu'il permettait aux Tigres de prendre un avantage décisif. En fin de rencontre José Rivas mettait les Tigres hors de danger avec un 3e but (80e).



Gignac : 7 buts en 7 matches

Après ce derby, André-Pierre Gignac totalise sept buts en sept matches avec les Tigres en championnat et figure au troisième rang du classement des buteurs derrière Dayro Moreno et Emanuel Villa (8 buts).



Et après neuf journées de championnat, les Tigres occupent la quatrième place du Tournoi d'ouverture avec 16 points. Le leader est le Club Léon avec 21 points.



[DOCUMENT] Gignac, un tigre au Mexique