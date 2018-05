Mexique : Gignac et les Tigres éliminés en quarts de finale

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Vainqueurs du Tournoi d'ouverture, les Tigres de Monterrey sont déjà éliminés du Tournoi de clôture, dès les quarts de finale. La formation d'André-Pierre Gignac avait pourtant remporté le match aller face au Santos Laguna (2-0). Mais au retour, dimanche, les Tigres se sont inclinés... 2-0. Au Mexique, il n'y a pas de prolongation ni de tirs au but pour départager les deux équipes. Les Tigres et Santos étant à égalité parfaite sur l'ensemble des deux matches, c'est le classement de la saison régulière qui prévaut. Et le Santos Laguna, qui a fini 4e avec un point d'avance sur les Tigres (5e), est donc qualifié pour le dernier carré.

Gignac muet

Gignac et les Tigres pourront regretter de ne pas avoir su faire la différence lors du match retour, puisqu'ils ont évolué en supériorité numérique pendant plus d'une heure après l'expulsion de Jonathan Rodriguez (28e). Les Tigres ont manqué de réussite sur un coup franc de Valencia sur la transversale (33e) ou sur une tête non cadrée de l'ancien Marseillais (51e).

Les demi-finales opposeront le Santos Laguna au Club América de Jérémy Ménez et Toluca à Xolos.