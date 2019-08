Mexique : Un hommage et un triplé pour Gignac avec les Tigres de Monterrey

André-Pierre Gignac a vécu une soirée riche en émotions à l'occasion de la rencontre entre les Tigres et Necaxa : un hommage émouvant avec en bonus, un triplé !

La semaine dernière, André-Pierre Gignac entrait définitivement dans la légende des Tigres de Monterrey en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club avec 105 réalisations, battant ainsi le précédent record de Tomas Boy (104 buts).

Un vibrant hommage

Et à l'occasion de la rencontre entre les Tigres de Monterrey et Necaxa (4e journée du Tournoi d'ouverture), un hommage lui a été rendu pour célébrer son record. L'international français a reçu une plaque commémorative et une bâche a été déployée sur le rond central avec le message suivant : « André-Pierre Gignac, buteur historique ».



Dans les tribunes, les supporters des Tigres ont déployé un tifo avec le drapeau français et plusieurs banderoles : la première avec un maillot des Tigres orné du numéro 105 aux couleurs de la France, et une deuxième avec une image de l'attaquant sur laquelle on pouvait lire : « Gignac, te voilà historique ».







Et comme si cela ne suffisait pas, à la 10e minute du match (car APG porte le n°10), un ballon dirigeable a survolé le stade des Tigres avec un portrait du français et la phrase « #1 MAXIMO GOLEADOR ».



Un triplé pour fêter ça

Pour remercier les supporters de cet incroyable hommage, André-Pierre Gignac leur offert tout simplement un triplé en moins de 45 minutes avec des buts aux 5e, 17e et 23e minutes ! Ainsi, le Français totalise désormais 108 buts pour les Tigres.

Avec cette victoire, les Tigres occupent la 3e place du classement du Tournoi d'ouverture avec 3 victoires et une défaite en 4 journées.