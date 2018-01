Michael Laudrup tranche : Dybala n'est pas Messi

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Naguère star du Danemark, Michael Laudrup a donné son avis sur les comparaisons entre Lionel Messi et Paulo Dybala.

Considéré par beaucoup comme le nouveau Lionel Messi, Paulo Dybala porte la Juventus Turin avec une pression énorme sur les épaules. Un peu trop aux yeux de Michael Laudrup.





Michael Laudrup donne son avis

Notamment passé par le FC Barcelone et la Juventus Turin, deux institutions du foot, Michael Laudrup a tenu à donner son avis sur le dossier Paulo Dybala. Le jeune joueur de la Vieille Dame éclabousse les pelouses de son talent depuis plusieurs saisons déjà et certains voient déjà en lui le nouveau Lionel Messi. Mais ce n'est pas forcément l'avis de Michael Laudrup, persuadé que nous ne sommes pas près de voir un joueur comme Messi de sitôt.





"C'est un talent"

Michael Laudrup ne sous-estime pas Paulo Dybala, bien au contraire. Pour lui, le joueur de 24 ans est un "talent". Mais il relativise les éloges dans les colonnes d'Omnisport, "Le problème, je pense, est qu'il vient d'Argentine. Les gens adorent dire qu'il pourrait être le nouveau Messi mais, non, il n'y a pas d'autre Messi pour le moment. Pour voir le prochain Messi, il faudra attendre. Je ne crois pas que je verrai le prochain Messi de ma vie".





Une comparaison flatteuse mais qui peut desservir

Il ajoute et insiste, "Je ne crois pas que ce soit très bénéfique pour lui de le comparer à Messi, car il n'est pas lui. C'est un joueur très talentueux, mais il n'est pas Messi". Cette saison, malgré cette comparaison pouvant être un lourd poids sur les épaules, Paulo Dybala a inscrit 17 buts et délivré 5 passes décisives en 28 matches avec la Juve (toutes compétitions confondues). Autant dire qu'il résiste plutôt bien à la pression même s'il est resté muet, pour le moment, en Ligue des Champions, le rendez-vous des plus grands.