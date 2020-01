Milan AC : Ibrahimovic " comprend Mourinho "

L'élimination milanaise face au FC Barcelone (1-3) a du mal à passer dans les rangs de l'effectif de Massimo Allegri. Irrité par les deux penalties accordés aux Catalans, Zlatan Ibrahimovic a rajouté une nouvelle ligne à son histoire tumultueuse avec le Barça.

Le fantasque attaquant du Milan AC a le mérite d'être franc devant la presse lorsqu'il n'est pas content. Un peu trop sans doute...



Zlatan - José, même combat



C'est une histoire de penalties qui ne manquera pas d'agiter le football européen. Mardi soir M. Kuipers, arbitre hollandais, a sifflé deux fautes dans la surface milanaise. Si la première est jugée indiscutable, le tirage de maillot de Nesta a, quant à lui, provoqué une réaction colérique d'Ibrahimovic : « Je ne le comprends pas... Je commence à comprendre Mourinho et ses déclarations quand le Real vient jouer ici. » Le Suédois fait référence aux nombreuses critiques arbitrales adressés par le technicien portugais contre un supposé traitement de faveur pour le Barça.



La réponse de Guardiola



L'entraineur catalan ne s'est pas fait prier en conférence de presse pour commenter les déclarations d'Ibrahimovic. Selon lui, la polémique n'a pas lieu d'être et il était important de mettre les points sur les i : « Un tirage de maillot dans la surface, c'est penalty. On me l'a appris tout petit. Si Monsieur Ibrahimovic ou Mourinho dit que nous gagnons grâce aux arbitres, je leur réponds que nous sommes en demi-finale pour la cinquième fois de suite, et ça, ça veut dire quelque chose. » Retour à l'envoyeur, vous avez dit ?



Je t'aime moi non plus



Pour son premier retour au Nou Camp après une expérience peu fructueuse d'une année (2009-2010) sous le maillot blaugrana, Zlatan Ibrahimovic a pu constater que sa cote de popularité n'est pas au plus haut en Catalogne. Conspué durant toute la rencontre, l'avant centre milanais n'a pas arrangé son cas avec ses déclarations.



Le Milan AC n'a désormais plus que le Calcio pour remporter un titre cette saison. Les coéquipiers d'Ibrahimovic sont actuellement premiers avec deux points d'avance sur la Juventus.