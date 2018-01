Milan AC : le rituel étrange de Gennaro Gattuso et ses joueurs

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En 2 mois et 8 matches joués, le Milan AC affiche un bilan relativement correct avec 4 succès, 2 nuls et 2 revers. Surtout, les Lombards restent sur 3 victoires consécutives en Serie A, la dernière ayant été obtenue contre la Lazio, 3ème de Serie A. A la fin de cette rencontre, une scène étrange a attiré l’œil des spectateurs et téléspectateurs entre Gattuso et ses joueurs.





Des gifles pour l’entraîneur

La méthode Gattuso est visiblement en train de prendre. Depuis le début de l’année 2018, non seulement Milan ne perd plus, mais le club ne fait que gagner ! Les coéquipiers de Bonucci ont pris 9 points sur 9 possibles et sont remontés à 7ème place du classement. Pour célébrer cette série de victoires, les Milanais ont opté pour un petit rituel original.

Les joueurs se réunissent sur la pelouse et les joueurs viennent donner des gifles à Gattuso ! On vous rassure tout de suite, il ne s’agit que de petites tapes amicales, mais la scène est assez particulière comme vous pouvez le voir en vidéo.







« Les joueurs mécontents de ne pas jouer ont la chance de me gifler pour se venger »

Invité sur le plateau d’une émission italienne, l’ancien numéro 8 du Milan AC a donné une explication sur ce procédé. Il s’agit d’une célébration d’une victoire, et cela permet aux joueurs de se défouler… contre l’entraîneur si l’on en croit son explication : « Je veux juste que mes joueurs soient contents. Surtout ceux qui sont en colère contre moi parce qu’ils sont sur le banc. Du coup ils ont le droit de me gifler. »

Voilà une manière originale d’évacuer la frustration, mais ce n’est pas sûr que cela fasse des émules dans d’autres équipes, certains joueurs pourraient en profiter pour régler leurs comptes plus ou moins discrètement…