MLS : Zlatan Ibrahimovic signe un nouveau doublé [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Zlatan est de retour de la plus belle des façons. Expulsé le 21 mai contre le Montreal Impact, le Suédois a purgé son match de suspension contre San Jose Earthquakes, et il a fait son retour dans le onze de départ contre le FC Dallas avec brio et deux nouveaux buts marqués.





Deux buts en 30 minutes

A la 69ème minute de jeu, une belle action collective des Los Angeles Galaxy aboutit à un décalage pour Zlatan à l’entrée de la surface de réparation. Toujours aussi adroit devant les buts, l’ancien attaquant de Manchester United ajuste parfaitement le gardien adverse d’une jolie frappe croisée.

En toute fin de rencontre, c’est en pur renard des surfaces que « Ibra » s’illustre. Sur un centre dévié de la tête par Pontius, l’avant-centre de Los Angeles reprend en pivot et trompe pour la deuxième fois de la rencontre le gardien de Dallas. Au total, l'ancien Parisien a marqué 5 fois en Major League Soccer en 9 apparitions depuis son arrivée en mars. Il s'agit qui plus est de son second doublé après celui réalisé lors de son tout premier match contre les Los Angeles FC.









Deux buts qui n’évitent pas la défaite

Malgré ses deux réalisations, les Los Angeles Galaxy se sont inclinés malgré une domination sur l’ensemble de la rencontre (2-3). Car au moment au Zlatan Ibrahimovic a marqué son premier but, son équipe menée 0-3. Mais le retour de l’équipe californienne a été trop tardif, les réalisations de Zlatan intervenant aux 69ème et 90+8è minutes !

Au classement l’équipe est 8ème avec 16 points, mais ils ne comptent que 2 points de retard sur la dernière place qualificative pour les playoffs. Prochain match prévu pour Zlatan et ses partenaires le 2 juin prochain contre Dallas pour une revanche.