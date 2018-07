MLS : Zlatan et Rooney impressionnent ! [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Dire de Wayne Rooney que c’est un combattant est un euphémisme. Les supporters américains du DC United, nouveau club de l’ancien international anglais ont pu le constater lors de leur 18ème match de la Conférence Est. Et Wayne Rooney a fait le spectacle. Du côté des Los Angeles Galaxy, la solution est venue une nouvelle fois de Zlatan Ibrahimovic, omniprésent sur le front de l'attaque, comme en témoignent son implication sur les 4 buts de sa formation.





Wayne Rooney, 1 but, 3 points, 5 points de suture

Si la présence de DC United en playoff sera très compliquée avec 17 points pris en 18 matches et 9 unités de retard sur la 6ème place qualificative, le club a encore une petite chance d’y croire avec 3 matches de moins disputés que ses adversaires. Pour la réception des Colorado Rapids, le club a obtenu les trois points notamment grâce à Wayne Rooney qui jouait là son quatrième match. A la demi-heure de jeu, le nouveau numéro 9 de DC United est lancé en profondeur par Acosta et vient ouvrir le score d’une jolie frappe croisée qui passe entre les jambes du gardien adverse comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Pour sa seconde titularisation, Wayne Rooney a vu ses coéquipiers prendre les 3 points de la victoire et il a pu jouer le match en intégralité pour la première fois. Ou presque.

Dans les arrêts de jeu, l’Anglais a été au contact avec un défenseur adverse. Résultat ? Son duel avec Axel Sjoberg l’a laissé le nez en sang dans le temps additionnel. Le résultat a cependant été en faveur de son équipe victorieuse 2-1, et Wayne Ronney s’en tire avec 5 points de suture suite à ce choc impressionnant.













3 buts en 24 minutes pour Zlatan

Un autre ancien Mancunien a également brillé sur les pelouses de Major League Soccer. Le Suédois Zlatan Ibrahimovic a permis aux Los Angeles Galaxy de s’imposer lors d’un match totalement fou où l’ancien attaquant du PSG a inscrit un triplé en plus d’une passe décisive ! (4-3) Après un service pour Giovanni Dos Santos (1-1, 39ème), c’est en seconde période que Ibra s’est illustré avec 3 réalisations en 24 minutes (47ème, 67ème et 71ème).

Il en est désormais à 15 buts en 17 matches, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de MLS. Grâce à ce succès, les Los Angeles Galaxy sont désormais troisième de la Conférence Ouest, distancé d’un point par leurs rivaux du Los Angeles FC.

Le talentueux Suédois va néanmoins connaître une petite déception puisqu'il ne prendra pas part au All Star Game programmé le 01er août contre la Juventus Turin à Atlanta à cause des 3 matches prévus pour son équipe en huit jours. Le club a en effet préféré le préserver pour les échéances à venir et lui éviter des voyages trop épuisants au sein des Etats-Unis sur une si courte période.