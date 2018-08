Modric, Higuain, Belmadi : les infos mercato de la matinée

Par Luca BARON | Ecrit pour TF1 |





Paris accélére pour Wendell

Alors que la piste Alex Sandro semble s’être considérablement refroidie, Paris aurait activé la piste Wendell (25 ans). Selon le journal allemand Kicker, le club de la capitale serait prêt à offrir près de 30M€ à Leverkusen pour son latéral gauche brésilien. Une somme qui pourrait faire réfléchir Jonas Boldt, directeur sportif du Bayer, mais qui ne l’affole pas : « Cela n’est pas un problème pour nous. Aucun de nos joueurs n’a l’ambition de partir. » Négociations difficiles en vue pour Paris ?









Chassé-croisé Higuain/Bonucci

Comme pressenti depuis quelques jours, Gonzalo Higuain (30 ans) va signer dans les prochaines heures son contrat en faveur du Milan AC. Le club lombard et la Juventus sont tombés d’accord sur un prêt payant de 18M€, assorti d’une option d’achat fixée à 36M€. L’Argentin percevra près de 10M€ par an tout au long de ses trois années de bail. Chemin inverse pour Leonardo Bonucci. Un an seulement après avoir quitté la Vieille Dame, le défenseur transalpin retourne à la Juve dans le cadre d’un échange avec Mattia Caldara. Les transactions devraient être officialisées dans les prochaines heures









Belmadi nouveau sélectionneur algérien

L'Algérie compte un nouveau sélectionneur en la personne de Djamel Belmadi. Après les échecs Neghiz, Rajevac, Leekens, Alcaraz et Madjer, la sélection algérienne est à la recherche d'une stabilité sportive qui lui fait défaut depuis le départ de Christian Gourcuff. Belmadi qui exerçait au Qatar depuis 2010, est désormais lié aux Fennecs jusqu'en 2022 et le Mondial... au Qatar !









Modric sur le départ ?

Après le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juve, un nouveau coup du pour le Real ? La Gazzetta dello Sport affirme l’intention de Luka Modric de quitter à son tour le club madrilène pour rejoindre l’Inter Milan. Le projet sportif des Nerazzurri aurait convaincu le Croate de découvrir la Série A mais un problème de taille se dresserait devant le club milanais. En effet, les 10M€ annuels perçu par Modric à Madrid constituerait un frein énorme à sa venue et rendrait l’opération compliquée. Il faudra également persuader Florentino Pérez de lâcher l’une de ses pièces maîtresses… Impossible ?









Ruben Dias, « une priorité » pour l’OL

Opposé à Benfica hier en match de préparation, l’OL a pu admiré durant une mi-temps Ruben Dias, jeune défenseur portugais sur lequel lorgne le club rhodanien. Auteur d’une jolie prestation, Dias a convaincu. Et après la rencontre, Bruno Génésio n’a pas chercher à se cacher : « Il est au sommet de nos priorités. C’est un joueur que nous connaissons bien et que nous avons suivi. Je voudrais l’avoir dans mon équipe, mais je ne décide pas de qui vient et qui part. Il y a d’autres paramètres à prendre en compte, notamment sur le plan financier. Et ce n’est pas mon domaine. » Benfica réclamerait 45M€ pour libérer son joueur, soit le montant de sa clause libératoire.