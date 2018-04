Mohamed Salah désigné meilleur joueur de Premier League

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Ils étaient 6 à pouvoir être désignés meilleur joueur de la saison de Premier, et si trois joueurs de Manchester City faisaient partie de cette short-list, c’est en toute logique l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah qui décroche cette récompense, grâce à une saison de toute beauté avec les Reds. Et celle-ci n’est pas encore finie…





Meilleur Buteur de Premier League, Ballon d’Or Africain, et meilleur joueur du championnat

Si d’un point de vue collectif, l’Egyptien n’a (encore) rien gagné, sur un plan individuel, il rafle les récompenses. En tête du classement des buteurs dans le championnat anglais, l’ancien joueur de l’AS Roma a aussi remporté le Ballon d’Or africain cette saison, preuve de sa régularité et de la reconnaissance qu’il est en train de gagner.

Alors qu’il faisait face à Kevin De Bruyne, David De Gea, David Silva, Leroy Sané, et Harry Kane, Mohamed Salah a remporté le titre de meilleur joueur de Premier League. Logique pour le gaucher, excellent depuis le début de saison et qui marque but sur but avec Liverpool. A 25 ans, le numéro 11 des reds mérite amplement ce titre.













31 buts en 34 matches

Depuis le début de l’année 2018, Salah est dans une forme incroyable. En marquant contre West Brom le second but de Liverpool, l’Egyptien est un peu plus rentré dans l’histoire du Championnat anglais. Auteur de 31 buts cette saison, il égale les performances d’Alan Shearer (1996) Cristiano Ronaldo (2008) et Luis Suarez (2014). Mais avec encore 4 journées à jouer, il a l'opportunité de les distancer et d'inscrire encore de nouveaux buts.









Ainsi sans surprise, Salah figure dans l’équipe-type de l’année. Il rejoint une attaque composée d’Harry Kane (Tottenham) et Sergio Aguero (Manchester City). Au milieu de terrain, David Silva (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City) et Christian Eriksen (Tottenham) ont été nommés alors qu’en défense l’on retrouve Marcos Alonso (Chelsea), Kyle Walker (Manchester City), Nicolas Otamendi (Manchester City) et Jan Vertonghen (Tottenham), le tout avec David De Gea (Manchester United) dans les buts.