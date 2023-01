Monaco : 40 millions refusés pour MBappé !

Révélation de l'Euro U19 avec l'équipe de France, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre Manchester City cet été. Mais Monaco a refusé l'offre de 40 millions des Citizens.

Présenté comme la nouvelle pépite du football français, Kylian Mbappé est déjà dans le viseur des gros d'Europe. Mais Monaco compte bien garder son joyau.

Monaco veut le préserver

Il n'a que 17 ans et affole déjà les plus grands clubs européens. Un diamant brut dont ne veut pas se séparer l'AS Monaco. Le club de la principauté vient de refuser une offre de 40 millions d'euros de Manchester City (l'Equipe) et souhaite préserver ce diamant brut dans ses rangs. Sous contrat jusqu'en 2019 avec Monaco, le récent champion d'Europe U19 est également dans les petits papiers du FC Barcelone pour la saison 2017-2018.

Par ailleurs, l'ASM a également repoussé une offre de 20 millions d'euros de l'Atlético Madrid pour Thomas Lemar. L'AS Monaco n'est pas prêt à se séparer de ses jeunes talents.

Une star montante

Actuellement plus jeune joueur buteur de l'histoire du club (le 20 février dernier face à Troyes), Kylian Mbappé, champion d'europe avec les U19, a fait très bonne impression dans la compétition en destabilisant complètement les défenses adverses. On se souvient de son doublé et sa passe décisive en demi-finale face au Portugal.

En plus d'être le leader des Bleus, Kylian Mbappé a déjà mené ses coéquipiers vers un autre trophée. En fin de saison dernière, le Monégasque a emmené les U19 azuréens vers la victoire finale en coupe Gambardella face à Lens. De quoi attirer l'oeil des grosses écuries.