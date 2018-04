Monaco-Bleus : Leonardo Jardim sceptique pour Djibril Sidibé

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Sorti blessé lors du choc PSG-Monaco (7-1) dimanche dernier, Djibril Sidibé inquiète autant l'ASM que l'équipe de France. Le défenseur souffre du genou droit et l'incertitude plane quant au traitement à suivre et à sa disponibilité pour le Mondial. Aucune décision n'a encore été prise.

C'est la hantise des joueurs et des sélectionneurs : la blessure sévère à quelques semaines de la Coupe du monde. Le Mondial russe est dans moins de deux mois, et si l'équipe de France a enregistré une nouvelle encourageante avec le retour à l'entraînement du latéral gauche Benjamin Mendy, de gros doutes se sont installés sur le flanc droit après la blessure de Djibril Sidibé.

Entouré de spécialistes, Sidibé n'a encore rien décidé

Dimanche dernier, Monaco n'a pas que perdu son titre et son match sur le score très sévère de 7-1 face au Paris Saint-Germain. Le club du Rocher a aussi perdu Djibril Sidibé, sans doute pour le reste de la saison. A la demi-heure de jeu, le latéral droit s'est blessé tout seul et a dû quitter le terrain sur une civière. Tout de suite, l'inquiétude est montée : l'ex-Lillois et Troyen est-il déjà out pour les Bleus ?

Pour l'instant, on l'ignore. Ce jeudi, Monaco a fait un point médical : Djibril Sidibé souffre d'une "lésion méniscale" du genou droit et "poursuit des examens approfondis". En conférence de presse, Leonardo Jardim a confirmé : "Il est avec les spécialistes pour regarder ce qu'ils vont faire. Les départements médicaux du club, mais aussi ceux de la sélection, vont prendre la meilleure décision." En clair : Sibidé est touché et le protocole de soins à suivre n'est pas encore décidé.

Une opération ruinerait tous ses espoirs

D'après le quotidien L'Equipe, c'est une course contre la montre qui se joue, et l'optimisme ne domine pas. Le journal annonce que Djibril Sidibé voudrait éviter l'opération. Selon lui, une intervention chirurgicale anéantirait ses chances de jouer la Coupe du monde. Lui penserait pouvoir se rétablir en laissant son genou au repos (cela s'est déjà vu). Mais même si c'est le cas, l'articulation tiendra-t-elle le coup pendant la compétition ? Monaco, de son côté, pencherait plus pour l'opération afin que le défenseur soit prêt pour la reprise.

Si Djibil Sidibé devait manquer le grand rendez-vous de l'été, alors le sélectionneur Didier Deschamps devraient repenser son effectif. Il a Benjamin Pavard (Stuttgart) à sa disposition, ainsi que Mathieu Debuchy, excellent depuis son arrivée à Saint-Etienne cet hiver. Sébastien Corchia (Séville FC) est également candidat. Christophe Jallet (Nice) part de plus loin car il est blessé depuis le mois de janvier. Et "DD" peut aussi surprendre tout le monde en appelant un joueur auquel on ne s'attend pas. Mais on en n'est pas encore là. Pour Sidibé, une décision sera prise dans les prochains jours.