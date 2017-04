Monaco: en Europe, aucun attaquant n'est plus productif que Kylian Mbappé

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Et dire qu'il n'a que 18 ans et 3 mois... Kylian Mbappé a beau être jeune, ses qualités sont telles que le monde du foot a les yeux rivés sur lui. Le talentueux monégasque a, en plus, la bonne idée de briller dans les meilleures occasions. Mercredi 12 avril, lors du Borussia Dortmund-AS Monaco très regardé (eu égard à l'attentat de la veille contre le car du BVB), l'attaquant a claqué un doublé qui a guidé son équipe vers la victoire (2-3).

Dortmund a souffert, et ce n'est peut-être pas fini...

Ce n'était que le match aller de ce quart de finale de la Ligue des champions. Monaco tient le bon bout, mais il faudra confirmer demain, mercredi, au retour au stade Louis-II. Un peu émoussé ce week-end en Ligue 1 contre Dijon (2-1), Mbappé sera peut-être en meilleure forme cette fois. Le football n'est pas qu'une affaire de chiffres, mais si on se fie aux statistiques, le Borussia va encore souffrir face au natif de Bondy (93).

Le très sérieux quotidien américain Financial Times s'est penché sur le soccer, comme ils disent, en Europe. Leur idée était d'établir un graphique permettant de classer les attaquants des cinq grands championnats (Allemagne, Angleterre, France, Espagne, Italie), du plus au moins productif. Par "productif", il faut entendre le nombre de minute par but ou passe décisive, sans compter les penalties (ce n'est pas clair ? Voyez plus bas). Et devinez qui est le leader...

Mbappé largement devant tout le monde, même Messi

Oui, Kylian Mbappé est, depuis le début de la saison 2016/2017, l'attaquant d'Europe le plus productif, eu égard à son temps de jeu. Le Français est décisif - c'est-à-dire qu'il marque un délivre une passe décisive - en moyenne toutes les 60 minutes. A ce petit jeu, il devance un certain joueur du Barça du nom de Lionel Messi, productif toutes les 68 minutes en moyenne. Le podium est complété par Dries Mertens, le Belge de Naples, productif toutes les 73 minutes environ.

Le Parisien Edinson Cavani, auteur de 42 buts en autant de matches, n'est décisif que toutes les 93 minutes environ. Il fait moins bien par exemple qu'Andrea Belotti (Torino), Radamel Falcao (Monaco), Franck Ribéry (Bayern Munich) ou même Emil Forsberg (RB Leipzig). En revanche, c'est mieux que Neymar (Barça), décisif toutes les 99 minutes, Cristiano Ronaldo (Real Madrid), décisif toutes les 100 minutes), ou encore Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), décisif toutes les 111 minutes. Notez tout de même l'écart important entre Kylian Mbappé et tout ce beau monde. Reste à savoir si cela suffira à mener Monaco jusqu'à un ou plusieurs titres.