Monaco : Kylian Mbappé, 18 ans et déjà des statistiques affolantes

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Véritable révélation de la saison, Kylian Mbappé est en train de mettre tout le monde d’accord : de Monaco, qui peut compter sur lui pour gagner des matches, aux supporters, qui se languissent de ses prestations, à ses adversaires, qui tremblent à chaque fois qu’il touche le ballon.





5e meilleur buteur du championnat

Gueule d’ange, dégaine de jeune premier, voix qui trahit son âge, assurance précoce : Kylian Mbappé incarne l’actuelle réussite de l’AS Monaco. Le jeune prodige, 18 ans, a encore été décisif face à Toulouse en marquant le but du 2 à 1 en faveur de son équipe. Cette saison, en championnat, l’attaquant en est à 14 réalisations, auxquelles il faut ajouter ses cinq offrandes. Devant lui, il n’y a que des habitués du classement : Edinson Cavani (31), Alexandre Lacazette (24), Radamel Falcao (19) et Bafetimbi Gomis (17). C’est dire l’exercice qu’est en train de réaliser celui qui a l’avenir devant lui. D’ailleurs, plus que le nombre de buts, c’est son efficacité qui est assez hallucinante : en Ligue 1, Kylian Mbappé marque ou fait marquer toutes les 64 minutes. Seul Messi (60) fait mieux dans les cinq grands championnats européens.



18 ans, 18 matches, 18 buts

L’AS Monaco a sans doute raison d’être fier de sa pépite. Sur ses 18 derniers matches toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé a fait trembler les filets à 18 reprises. À 18 ans donc. Et force est de reconnaître qu’il ne marque pas uniquement contre des petites équipes, ses buts contre Manchester City et Dortmund en Ligue des Champions sont là pour en attester. Malgré son jeune âge, Kylian Mbappé revendique déjà une assurance et un sang froid dignes des plus grands. À la fois rapide, technique et puissant, il sait déjà tout faire et rien ne semble inhiber son ascension, matérialisée par des records de précocité : à 18 ans et 4 mois, il est le plus jeune joueur à avoir inscrit cinq buts en Ligue des champions et personne n’avait encore marqué dans chacun de ses quatre premiers matches à élimination directe en Ligue des champions.



Leonardo Jardim loue sa fraîcheur

Au sortir de la victoire face à Toulouse, Leonardo Jardim a félicité Kylian Mbappé et n’a pas manqué d’expliquer pourquoi il marchait autant sur l’eau en ce moment, « Si Kylian vit actuellement une bonne période, c'est qu'il n'a pas beaucoup joué en début de saison. Il a pris un coup sur la tête. Il est resté un mois sans jouer, puis est revenu petit à petit. Il n'a pas la fatigue des autres. C'est normal. » Ses propos ne veulent dire qu’une chose : l’attaquant en a encore sous le pied et, vu les échéances à venir, les gardiens adverses peuvent trembler. Y compris Gianluigi Buffon, le prochain qui tentera de se mettre sur sa route.