Monaco: pour l'honneur, les supporters refusent d'être remboursés

Par Nicolas BAMBA

L'AS Monaco a fait plus que perdre son titre de champion de France dimanche. En s'inclinant à Paris, le club du Rocher a cédé sa couronne, comme c'était pressenti depuis plusieurs mois déjà face à la domination des joueurs d'Unai Emery. Mais la manière et le score interpellent. Surclassés, les Monégasques ont subi une correction (7-1) qui n'est pas sans conséquence.





"Intolérable, incompréhensible..."





Vadim Vasilyev, le vice-président de l'ASM, a vite pris la parole après le coup de sifflet final. Choqué par l'apathie de l'équipe alignée par Leonardo Jardim, le dirigeant a annoncé que les supporters monégasques qui avaient fait le déplacement seront remboursés.



Mais le Club des supporters de Monaco ne l'entend pas de cette oreille. Dans un communiqué, il rejette la proposition de Vadim Vasilyev mais n'épargne pas l'équipe. "Nos joueurs se sont pris pour des tennismen ! Cela est intolérable à nos yeux ! Il est difficilement acceptable et totalement incompréhensible de voir que l'on puisse être flamboyant en équipe nationale et ensuite transparent avec l'AS Monaco, le tout en continuant à clamer haut et fort ses envies de départ !", écrivent les supporters.



A propos de l'offre de remboursement, le Club des supporters indique : "Nous tenons à remercier M. Vadim Vasilyev (qui nous a déjà beaucoup aidé depuis son arrivée au club) pour son geste envers les supporters, mais nous suggérons à nos membres de ne pas demander le remboursement car contrairement à certains de nos joueurs, nous sommes et serons toujours là uniquement pour l'amour de maillot !"





L'OL et l'OM aux trousses de l'ASM





Fiers d'être supporters mais très agacés par cette défaite cinglante, les fans de Monaco exigent "cinq victoires" sur les cinq dernières journées et rappellent aux joueurs que "porter le maillot à la diagonale est un honneur et non une corvée ou un quelconque tremplin". Ils tiennent aussi à remercier "les deux ou trois joueurs venus s'excuser au pied du parcage" au Parc des Princes.



Aucun joueur n'est cité, mais de toute évidence, le comportement de certains irritent les fans. En perdant 7-1 à Paris, Monaco a vu Lyon et Marseille revenir à quatre points. Les Monégasques restent deuxièmes, mais leur différence de buts a pris un coup. Elle est tombée à +37, alors que celle de Lyon est à +36 (et celle de Marseille à +27). Ce critère pourrait avoir son importance à la fin du championnat.