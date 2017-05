Monaco: Mbappé s'offre un dernier record européen et rejoint Raul dans l'histoire

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Clap de fin pour l'AS Monaco. Cette fois, la marche était trop haute. Battue chez elle à l'aller par la Juventus en demi- finale de la Ligue des champions (0-2), l'équipe de Leonardo Jardim n'a rien pu faire mardi soir lors du match retour à Turin (2-1). Seule éclaircie de cette soirée au Juventus Stadium : le but de Kylian Mbappé.

Quand Martins fit trembler l'AC Milan... (Mbappé avait 4 ans !)



L'attaquant monégasque peut se targuer d'être l'homme qui a mis un terme à l'invincibilité de la Juve et du grand Gianluigi Buffon. Mais surtout, le Français a inscrit son nom dans l'histoire de la Ligue des champions avec ce but. A 18 ans et 140 jours, Kylian Mbappé est le plus jeune joueur a avoir marqué un but en demi-finale de la compétition.

Le précédent record aura tenu quasi 14 ans jour pour jour. Kylian Mbappé a détrôné un certain Obafemi Martins. C'était le 13 mai 2003, et c'était là-aussi une demi-finale retour de Ligue des champions. Ce soir-là, la Lombardie s'enflammait pour le derby Inter Milan-AC Milan. A l'aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul et vierge.

Au retour, les Rossoneri ont pris une option juste avant la pause quand Andriy Shevchenko effaça Ivan Cordoba et trompa Francesco Toldo (45e). L'Inter jeta toutes ses forces en seconde période. L'entraîneur Hector Cuper fit entrer deux joueurs dès la 46e : le Français Stéphane Dalmat et le Nigérian Obafemi Martins. A la 83e, ce dernier trouva la faille : plus vif que Paolo Maldini, il s'offrit un duel avec Nelson Dida et le remporta.

Sur les traces de Raul



Obafemi Martins pouvait exulter et enchaîner les saltos pour fêter ça : il devenait alors, à 18 ans et 197 jours, le plus jeune buteur de l'histoire de la C1. Mais ce score final de 1-1 élimina l'Inter à la faveur du but à l'extérieur. Et donc, 14 ans plus tard, Kylian Mbappé s'est emparé de ce titre honorifique. Même si l'intéressé ne s'en soucie pas vraiment. "Pffff... Aujourd'hui, je pense que ça sert un peu à rien. On est éliminés, donc pffff... Les records, on regardera ça vraiment dans longtemps", a-t-il déclaré après l'élimination en Italie.



Assurément, on reverra le prodige monégasque dans cette compétition où il a brillé dans les matches à élimination directe. Face à Buffon, Mbappé a marqué son 6e but en Ligue des champions. Un autre grand attaquant avait réussi la prouesse d'inscrire 6 buts avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans : un certain Raul.

A Mbappé, désormais, de poursuivre sa route et espérer faire au moins aussi bien que l'ex-goleador du Real Madrid, précédent meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions (71 buts) avant que les extraterrestres Lionel Messi (94 buts) et Cristiano Ronaldo (104 buts) ne s'éveillent.