Monaco en pole pour attirer une pépite du Barça

Par Grégoire Duhourcau

Recruter des jeunes joueurs talentueux, les faire progresser et les revendre ensuite à prix d'or. Voilà la stratégie de l'AS Monaco depuis plusieurs années. Et l'un des prochains joueurs prometteurs à atterrir sur le Rocher pourrait être Jordi Mboula. A seulement 18 ans, ce gaucher rapide et technique a déjà attiré l'attention de nombreuses écuries européennes, principalement grâce à ses prestations en Youth League. Il avait notamment inscrit un but exceptionnel face au Borussia Dortmund après un rush de 50 mètres.





Le joueur est séduit

Mais d'après Sport, c'est bien la formation monégasque qui tiendrait la corde pour l'attirer. Vadim Vasilyev, serait d'ailleurs allé en personne à la rencontre de l'entourage et des représentants du joueur. Son atout séduction ? Le vice-président de l'ASM aurait promis une intégration en équipe première dès la saison prochaine avec un temps de jeu supérieur à ce qu'il aurait pu espérer du côté de Barcelone, où l'équipe B lui a été promise. Le système de Leonardo Jardim, qui fait évoluer son équipe en 4-4-2, conviendrait parfaitement au joueur, qui évolue côté droit. Mboula semble donc très intéressé à l'idée de rejoindre la Principauté.

Monaco et Barcelone en négociations

D'un point de vue contractuel, le joueur dispose d'une clause libératoire fixée à 3 millions d'euros. Monaco et le Barça seraient déjà entrés en négociations à ce sujet. Avant même la fin de cette saison déjà exceptionnelle, l'ASM prépare déjà la prochaine.