Monaco répond au PSG en s’imposant à Lyon

Sept victoires... et de sept victoires pour Monaco en Ligue 1. Après sa qualification pour la demi-finale de Ligue des Champions, l’ASM avait un déplacement compliqué au Parc OL. Les hommes de Leonardo Jardim l’ont géré avec la tête haute, repartant avec les trois points pour reprendre la première place du championnat provisoirement cédée au PSG.





Ce Monaco-là mérite un trophée

Les dirigeants monégasques visent ouvertement le titre de champion de France. Ils ne s’en cachent plus et, sur le terrain, l'équipe le montre en y mettant la manière. On aurait pu croire que la qualification face à Dortmund et l’enchaînement des matches finiraient par se faire sentir. Ce n’était pas encore pour le déplacement à Lyon, qui avait joué jeudi en Turquie. Preuve que Leonardo Jardim était venu pour gagner, il a reconduit le duo magique Mbappé-Falcao. Et les deux attaquants se sont illustrés chacun leur tour : l’aîné colombien a d’abord allumé la mèche d’un coup de tête déterminé (36e) et la pépite française a fais exploser la bombe dans la foulée (44e). Avant d’entrer aux vestiaires, les Lyonnais avaient donc la tête sous l’eau.



Tousart réduit le score mais Monaco maîtrise

Après la pause, les Lyonnais ont décidé de ne plus se faire marcher sur les pieds devant leur public et les troupes de Bruno Génésio ont fait trembler les Monégasques. Ils ont eu la bonne idée de le faire d’entrée de seconde période par l’intermédiaire de Tousart, qui a réduit le score sur un corner botté par Depay (51e). Mais cela n’a pas suffi pour complètement renverser un Monaco maître de son sujet et sur un nuage depuis beaucoup trop de semaines. S’imposer à Lyon, c’est quand même un signal fort envoyé au PSG.



Pas de joker grillé

L’AS Monaco enchaîne une septième victoire de suite en Ligue 1 alors qu’elle dispose toujours d’un joker à griller et que ce déplacement périlleux au Parc OL aurait été une défaite excusable. Finalement, les Monégasques ont bel et bien obtenu les trois points face à un adversaire du top 5, malgré un calendrier de plus en plus compliqué à gérer. Au classement, ils reprennent la première place que le PSG leur avait chipée la veille. Avec toujours un match en moins. À quatre journées de la fin de saison.