Monaco se reprend en battant Caen

Par Maxime CLAUDEL

Monaco a réenclenché la machine après quatre matches sans victoire, toutes compétitions confondues. A Louis-II, l'ASM s'est reprise face à Caen.





Retrouver de la confiance

Monaco restait sur deux rencontres sans succès en Ligue 1, dont une défaite face à l'Olympique Lyonnais. Il lui fallait donc se reprendre pour retrouver la confiance qui l'animait la saison dernière, conclue sur le titre de champion. Caen, surprenant depuis la reprise, n'était pas forcément l'adversaire idéal pour se relancer mais c'est le calendrier. Finalement, cela s'est plutôt bien passé pour les hommes de Leonardo Jardim, qui ont pu compter sur un meilleur Lemar que ces dernières semaines et d'un soupçon de vitesse qui leur manquait.



Premier but pour Baldé

Les Monégasques ont vite été récompensés de leurs efforts grâce au premier but de Keita Baldé (21e). Cette ouverture du score a donné de l'allant et de l'inspiration à Monaco, qui aurait pu se mettre très vite à l'abri sans un Rémy Vercoutre des grands soirs. Il aura donc fallu attendre un penalty transformé par Radamel Falcao (59e) pour concrétiser davantage sa domination et valider un succès qui va faire très, très bien aux têtes. Au passage, le Colombien a conforté sa place de leader au classement des meilleurs buteurs, avec déjà 13 réalisation au compteur.





Monaco revient à trois points

Ce succès était plus que jamais essentiel pour les troupes de Leonardo Jardim, quatre jours après la chute en Ligue des Champions face au Besiktas (1-2). Il permet par ailleurs à l'ASM de revenir provisoirement à trois points du PSG la veille du Classique face à l'OM. Il faudra maintenant confirmer dans les sorties à venir pour définitivement se dire que le champion en titre est revenu aux affaires.